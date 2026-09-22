Przemysław Czarnek o "wojnie z Brukselą". Tak komentują to politycy
Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uczestniczył w niedzielę w Augustowie w województwie podlaskim w Kongresie Młodych pod tytułem "Młodzież dla Polski Jutra". Pytany o nastroje antyunijne wśród sympatyków PiS, zadeklarował, że nie jest zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej.
- Nie wychodzimy dziś z Unii Europejskiej i nie chcemy tego w dłuższej perspektywie, ale idziemy na wojnę z Brukselą. Absolutnie idziemy na pełną wojnę z Brukselą i gwarantuję wam jedną rzecz: nie cofnę się nawet o jeden krok w wojnie z Brukselą. Nie z Unią Europejską, tylko z lewactwem brukselskim - mówił Czarnek.
Zapowiedział też, że będzie negował wszystkie - według niego - absurdy unijnej polityki, których realizacja zagraża polskiej gospodarce i rolnictwu. - Wojna z Brukselą jest koniecznością. Wojna z Brukselą nie oznacza wyjścia z Unii Europejskiej - zaznaczył poseł Czarnek.
Kidawa-Błońska: politycy przede wszystkim powinni budować
Zapowiedzi Czarnka komentowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Politycy przede wszystkim powinni budować, a nie walczyć i to walczyć z naszymi największymi partnerami. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc walka z Unią... To co, ze sobą będziemy walczyć? Unia daje nam gwarancje bezpieczeństwa - oceniła w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem.
- W czasach, kiedy świat jest naprawdę bardzo niespokojny, to że jesteśmy mocnym partnerem w Unii Europejskiej, jest wielką wartością i powinniśmy o to dbać, a nie walczyć - dodała.
Politycy PiS o "wojnie z Brukselą"
Senator PiS Marek Pęk pytany o to, dlaczego jego ugrupowanie idzie na "wojnę z Brukselą", odpowiedział, że nic o tym nie wie. Przyznał również, że nie wie, o co pytają go dziennikarze. Po przytoczeniu słów Czarnka był pytany, czy w takim razie pójdzie na wspomnianą "wojnę". - Zastanowię się - odpowiedział krótko.
- Może słowo wojna to za dużo powiedziane, ale mamy oczekiwania w stosunku [do Unii Europejskiej - red.] - powiedział z kolei poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Dodał też, że "mają swoje interesy i powinni nie tylko o nie zabiegać, ale być może w skrajnych sytuacjach także walczyć". Na uwagę Wita, że walczyć przede wszystkim trzeba raczej ze stroną rosyjską, Kuźmiuk odparł, że "to jest zupełnie inny problem".
Wieczorek: to jest absolutnie zły kierunek
Dariusz Wieczorek z Lewicy pytany o słowa Czarnka ocenił, że "oczywiście [politycy PiS - red.] od dawna to robią, natomiast to jest absolutnie krok w bardzo złym kierunku". - Myślę, że wszyscy jak obserwujemy to, co się stało w Polsce od czasu wejścia do Unii Europejskiej, to rzeczywiście nikt nie ma wątpliwości, że mamy z tego same korzyści - powiedział.
Wieczorek dopytywany, czy dziwi go, że w czasach gdy powinno się walczyć z Rosją, Czarnek zapowiada walkę z Brukselą, przyznał, że "nie dziwi go to, co się dzieje w PiS-ie". - Oni teraz szukają dla siebie miejsca, w związku z czym starają się wymyślać jakieś głupoty po to tylko, żeby teoretycznie pozyskiwać wyborców. To jest absolutnie zły kierunek i element kampanii wyborczej - mówił.
Wieczorek zgodził się z tym, że wypowiedzi takiego typu są zdradą interesu Polski. - Z tego względu, że Polska w NATO, Polska w Unii Europejskiej to jest Polska bezpieczna. Natomiast, jeżeli jakiekolwiek siły będą chciały wyjść z Unii Europejskiej, będą podjudzać do tego, działają przeciwko Polsce - zaznaczył Wieczorek.