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Przemysław Czarnek o "wojnie z Brukselą". Tak komentują to politycy

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Przemysław Czarnek
Czarnek: nie cofnę się nawet o jeden krok w wojnie z Brukselą
Źródło wideo: videoparlament.pl
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Nie cofnę się nawet o jeden krok w wojnie z Brukselą. Nie z Unią Europejską, tylko z lewactwem brukselskim - zapowiedział niedawno kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Według marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej "politycy przede wszystkim powinni budować". Słowa Czarnka komentowali też między innymi członkowie jego ugrupowania.

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uczestniczył w niedzielę w Augustowie w województwie podlaskim w Kongresie Młodych pod tytułem "Młodzież dla Polski Jutra". Pytany o nastroje antyunijne wśród sympatyków PiS, zadeklarował, że nie jest zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

- Nie wychodzimy dziś z Unii Europejskiej i nie chcemy tego w dłuższej perspektywie, ale idziemy na wojnę z Brukselą. Absolutnie idziemy na pełną wojnę z Brukselą i gwarantuję wam jedną rzecz: nie cofnę się nawet o jeden krok w wojnie z Brukselą. Nie z Unią Europejską, tylko z lewactwem brukselskim - mówił Czarnek.

Zapowiedział też, że będzie negował wszystkie - według niego - absurdy unijnej polityki, których realizacja zagraża polskiej gospodarce i rolnictwu. - Wojna z Brukselą jest koniecznością. Wojna z Brukselą nie oznacza wyjścia z Unii Europejskiej - zaznaczył poseł Czarnek.

Kidawa-Błońska: politycy przede wszystkim powinni budować

Zapowiedzi Czarnka komentowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Politycy przede wszystkim powinni budować, a nie walczyć i to walczyć z naszymi największymi partnerami. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc walka z Unią... To co, ze sobą będziemy walczyć? Unia daje nam gwarancje bezpieczeństwa - oceniła w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem.

- W czasach, kiedy świat jest naprawdę bardzo niespokojny, to że jesteśmy mocnym partnerem w Unii Europejskiej, jest wielką wartością i powinniśmy o to dbać, a nie walczyć - dodała.

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Kidawa-Błońska o słowach Czarnka. "Politycy przede wszystkim powinni budować"
Źródło: TVN24

Politycy PiS o "wojnie z Brukselą"

Senator PiS Marek Pęk pytany o to, dlaczego jego ugrupowanie idzie na "wojnę z Brukselą", odpowiedział, że nic o tym nie wie. Przyznał również, że nie wie, o co pytają go dziennikarze. Po przytoczeniu słów Czarnka był pytany, czy w takim razie pójdzie na wspomnianą "wojnę". - Zastanowię się - odpowiedział krótko.

- Może słowo wojna to za dużo powiedziane, ale mamy oczekiwania w stosunku [do Unii Europejskiej - red.] - powiedział z kolei poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Dodał też, że "mają swoje interesy i powinni nie tylko o nie zabiegać, ale być może w skrajnych sytuacjach także walczyć". Na uwagę Wita, że walczyć przede wszystkim trzeba raczej ze stroną rosyjską, Kuźmiuk odparł, że "to jest zupełnie inny problem".

Pęk i Kuźmiuk o słowach Czarnka. "Może słowo wojna to za dużo powiedziane"
Źródło: TVN24

Wieczorek: to jest absolutnie zły kierunek

Dariusz Wieczorek z Lewicy pytany o słowa Czarnka ocenił, że "oczywiście [politycy PiS - red.] od dawna to robią, natomiast to jest absolutnie krok w bardzo złym kierunku". - Myślę, że wszyscy jak obserwujemy to, co się stało w Polsce od czasu wejścia do Unii Europejskiej, to rzeczywiście nikt nie ma wątpliwości, że mamy z tego same korzyści - powiedział.

Wieczorek dopytywany, czy dziwi go, że w czasach gdy powinno się walczyć z Rosją, Czarnek zapowiada walkę z Brukselą, przyznał, że "nie dziwi go to, co się dzieje w PiS-ie". - Oni teraz szukają dla siebie miejsca, w związku z czym starają się wymyślać jakieś głupoty po to tylko, żeby teoretycznie pozyskiwać wyborców. To jest absolutnie zły kierunek i element kampanii wyborczej - mówił.

Wieczorek zgodził się z tym, że wypowiedzi takiego typu są zdradą interesu Polski. - Z tego względu, że Polska w NATO, Polska w Unii Europejskiej to jest Polska bezpieczna. Natomiast, jeżeli jakiekolwiek siły będą chciały wyjść z Unii Europejskiej, będą podjudzać do tego, działają przeciwko Polsce - zaznaczył Wieczorek.

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Wieczorek o słowach Czarnka. "To jest absolutnie krok w bardzo złym kierunku"
Źródło: TVN24
Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
PiSPrzemysław CzarnekUnia EuropejskaBrukselaMałgorzata Kidawa-Błońska
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