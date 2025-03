Prokuratura o tragedii w Prusicach Źródło: TVN24

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni, której miał dopuścić się 51-letni funkcjonariusz służby więziennej. Mężczyzna zabił teściową i 5-letnie dziecko, ciężko ranił 9-latka. Do tragedii miało dojść po kłótni z żoną.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła w sobotę śledztwo w sprawie zabójstwa 71-letniej kobiety, 5-letniej dziewczynki oraz usiłowania pozbawienia życia 9-letniego chłopca w Prusicach na Dolnym Śląsku. Przekazano też, że po oddaniu strzałów sprawca zdarzenia próbował popełnić samobójstwo. Mężczyzna przebywa w szpitalu we Wrocławiu, to funkcjonariusz służby więziennej.

Do tragicznych wydarzeń doszło w piątek. W mieszkaniu w Prusicach 51-letni mężczyzna oddał z broni palnej strzały w kierunku teściowej i swoich dzieci.

Strzelanina w Prusicach. Służby o tym, co się wydarzyło

Według ustaleń śledczych, mężczyzna najpierw zabił swoją teściową, a następnie poszedł do sypialni dzieci. Tam oddał kolejne strzały. Prokuratura podaje, że użył prywatnej broni, na którą miał pozwolenie.

Jak przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, do tragedii miało dojść po tym, jak 51-latek pokłócił się z żoną. - Strzelił do swojej teściowej, która w wyniku doznanych obrażeń zmarła. Następnie udał się do pokoju, w którym spały jego dzieci i również oddał strzały w głowy zarówno córki, jak i syna - opisała rzeczniczka.

Dodała, że stan przewiezionego do szpitala chłopca jest krytyczny.

W domu była też żona 51-latka. Jak podaje prokuratura, kobieta usiłowała pomóc swoim dzieciom, wezwała też pomoc. - Z uwagi na jej bardzo ciężki stan psychiczny nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia z jej udziałem czynności procesowych. Została objęta pomocą psychologiczną - zaznacza Stocka-Mycek.