Prokuratura Krajowa o decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Korneluka

PK: nie było prawnych przesłanek do tego, aby te pytania zadać sądowi

Jak wyjaśnił, "nie było prawnych przesłanek do tego, aby te pytania w ogóle zadać sądowi". Dodał, że nie jest to zagadnienie prawne, które wymaga zasadniczej wykładni ustawy. - Dla nas też to było jasne. I my również wnosiliśmy o podjęcie decyzji o odmowie podjęcia uchwały. Natomiast my przedstawiliśmy również stanowisko merytoryczne do sądu. I sąd również w uzasadnieniu do tych argumentów merytorycznych się odniósł - powiedział Nowak.