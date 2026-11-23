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Różne pochodzenie, wspólne życie i jeden kraj. Program TTV "Kochaj albo wróć" śledzi losy kilku par - Polka lub Polak w związku z kimś z zagranicy. To, co można zobaczyć na ekranie, zobaczyli też w danych demografowie. - Weszliśmy w nową fazę procesu migracyjnego. Po raz pierwszy w historii de facto imigracja może mieć wymierny wpływ na polską demografię - mówi profesor Paweł Kaczmarczyk, współautor najnowszego raportu Rządowej Rady Ludnościowej. Materiał "Faktów" TVN.