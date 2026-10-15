Polska Nowela Kodeksu wyborczego. Jest decyzja Karola Nawrockiego Oprac. Kuba Koprzywa |

Donald Tusk: weta Karola Nawrockiego to strategia "im gorzej, tym lepiej" Źródło wideo: x.com/donaldtusk Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP

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Nawrocki zawetował w czwartek nowelę Kodeksu wyborczego, ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej.

Podpisał z kolei osiem ustaw.

15 października 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał osiem ustaw:



✔️ Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (numer druku sejmowego - 2799);

✔️ Ustawę z dnia 4 września 2026 r.… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) October 15, 2026 Rozwiń

Karol Nawrocki zawetował nowelę Kodeksu wyborczego

Nawrocki w uzasadnieniu do weta noweli Kodeksu wyborczego powiedział, że "wybory są fundamentem demokracji". - Ich reguły muszą być jasne, stabilne i budzić zaufanie obywateli. Nie można wprowadzać głębokich zmian w administracji wyborczej bez przekonującej analizy ich skutków - mówił w nagraniu zamieszczonym na X.

- Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów - przekonywał. Dodał, że "nie można w końcu wywoływać tym emocji społecznych i zmieniać reguł gry na zaledwie jeden rok przed wyborami parlamentarnymi".

- Zamiast jasnego zapisania podziału mandatów, w ustawie wprowadzono mechanizm przesuwania mandatów między okręgami w drodze urzędniczego obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej - powiedział Nawrocki.

Prezydent powiedział, że Sąd Najwyższy i Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wskazywały, że projektodawca "nie przedstawił żadnej analizy organizacyjnej dowodzącej, że mniejsza grupa komisarzy sprawnie udźwignie ciężar obsługi całego procesu wyborczego". Zdaniem Nawrockiego zredukowanie liczby komisarzy uniemożliwi sprawowanie realnego nadzoru nad obwodami głosowania, co stwarza ryzyko opóźnień w rozpatrywaniu skarg, sporów oraz chaosu przy rejestracji komitetów i zatwierdzaniu wyników.

- To otwiera pole do nadużyć i wyborczych fałszerstw - oświadczył prezydent. Stwierdził, że proponowane zmiany to "wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań". - Kuglowania wyborami nie będzie - zapowiedział.

Jedna z głównych zmian w zawetowanej przez Nawrockiego noweli Kodeksu wyborczego zakładała, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie rokrocznie ustalać i ogłaszać w drodze obwieszczenia, ilu posłów zostanie wybranych do Sejmu z poszczególnych okręgów wyborczych. Obecnie wynika to z załącznika do Kodeksu wyborczego. Każda aktualizacja wymaga zatem nowelizacji ustawy. A także podpisu prezydenta.

O korekty PKW wnioskowała już w 2014, 2021 i 2022 roku.