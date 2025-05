Prezydent wręczył Ordery Orła Białego

Janusz Kapusta i Jerzy Kropiwnicki odznaczeni Orderem Orła Białego Źródło: TVN24

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego Janusza Kapustę oraz Jerzego Kropiwnickiego. Jak mówił, jest dumny z tego, że mógł udekorować najwyższymi polskimi odznaczeniami dwóch wizjonerów.

Kluczowe fakty: Prezydent wręczył odznaczenia państwowe w święto Konstytucji 3 maja.

Janusz Kapusta i Jerzy Kropiwnicki zostali odznaczeni Orderem Orła Białego.

Andrzej Duda podkreślał, że to najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie.

W sobotę przypada 234. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Duda Orderami Orła Białego odznaczył Janusza Kapustę oraz Jerzego Kropiwnickiego.

Janusz Kapusta jest rysownikiem, malarzem i scenografem, wynalazcą jedenastościennej bryły, którą nazwał K-DRON. Został odznaczony "w uznaniu znamienitych zasług w działalności naukowej, artystycznej i twórczej, za szczególny przykład kreatywności, poszerzania wyobraźni oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie".

Jerzy Kropiwnicki jest działaczem opozycji demokratycznej z okresu PRL, ekonomistą i politykiem. W latach 2002–2010 był prezydentem Łodzi, a wcześniej ministrem w rządach Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka. Został odznaczony "w uznaniu znamienitych zasług dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej"

Duda: to Order wolnej Polski

Prezydent podczas wystąpienia powiedział, że jest bardzo dumny z tego, że mógł udekorować najwyższymi polskimi odznaczeniami dwóch wizjonerów. - To najstarsze polskie odznaczenie i najwyższe polskie odznaczenie. Najwyższa godność w tym znaczeniu, jaką polskie państwo może przyznać osobie, człowiekowi zasłużonemu dla Rzeczypospolitej Polskiej - mówił Duda.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych na Zamku Królewskim w Warszawie Źródło: PAP/Albert Zawada

Zwrócił uwagę, że Order Orła Białego to order wolnej, suwerennej i niepodległej Polski.

- Zawsze istniał i był przyznawany wtedy, kiedy Polska była wolna, suwerenna i niepodległa, od jego powstania, od jego pierwszego nadania z ręki królewskiej. Z wielkiej jeszcze wtedy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przed setkami lat, poprzez wszystkie momenty w jej dziejach. Ilekroć Polski nie było na mapie, tylekroć Order Orła Białego znikał i nie był nadawany. Wracał razem z wolną Polską. Można więc śmiało powiedzieć, że jest rzeczywiście Orderem wolnej Polski, i to jest jego cecha szczególna i to jest jego cecha niezwykła - podkreślił.

Janusz Kapusta podczas uroczystości na Zamku Królewskim Źródło: PAP/Albert Zawada

"Nie tylko przetrwał pan to wszystko"

W trakcie uroczystości prezydent podkreślił rolę Kropiwnickiego w tworzeniu struktur Solidarności w okresie PRL. Zaznaczył, że stan wojenny to "czarny czas w ostatniej historii Rzeczypospolitej i drugiej połowy XX wieku w naszym kraju i dla nas Polaków". Jak dodał, był to czas "odebrania nadziei, a przynajmniej próby jej odebrania na jakiś czas".

Działacz opozycji demokratycznej z okresu PRL Jerzy Kropiwnicki Źródło: PAP/Albert Zawada

Duda podziękował Kropiwnickiemu za przetrwanie "zbrodni komunistycznych, wypędzania na mróz, polewania wodą na mrozie i innych tego typu metod". - Nie tylko przetrwał pan to wszystko, nie tylko nie złamało to pana, mimo trwałego okaleczenia, jakiego doznał pan w więzieniu na skutek katowania, ale wrócił pan do działalności opozycyjnej i w efekcie śmiało można powiedzieć, że pan wygrał - ocenił.

Prezydent zwrócił uwagę na zasługi Kropiwnickiego jako ministra, a także jako posła na Sejm RP I i III kadencji. Według Dudy, Kropiwnicki niósł w sobie "ideę sprawiedliwego państwa, które musi być tak ekonomicznie przekształcane, aby było dla każdego obywatela i każdemu człowiekowi służące i go dostrzegające". Podkreślił także jego osiągnięcia jako prezydenta Łodzi w latach 2002–2010.

