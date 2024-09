W niedzielę po południu para prezydencka odwiedzi Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (Pensylwania), gdzie weźmie udział we mszy, a następnie w uroczystości odsłonięcia Pomnika Solidarności. Prowadzone przez Paulinów sanktuarium - nazywane amerykańską Częstochową - to ważne dla Polonii miejsce, gdzie znajduje się kopia obrazu z Jasnej Góry.

Prezydent z pokojowym przesłaniem na forum ONZ

Prezydent jeszcze przed wylotem do USA mówił, że będzie to jego dziesiąta, a zarazem pożegnalna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przypomniał, że jego pierwsze wystąpienie 10 lat temu skupiało się wokół przesłania "pokój przez prawo". - Mówiliśmy, że musimy dążyć do świata, który jest rządzony prawem, który jest ustanowiony przez prawo, a nie przez prawo siły. I to przesłanie jest cały czas aktualne i o tym też będę mówił w czasie tego Zgromadzenia ONZ - zapowiedział Duda.