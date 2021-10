Prezydent: Polska ma coraz więcej potencjału, by przeciwstawiać się szantażom gazowym

czytaj dalej

Przedstawicielka Biełsatu na Białorusi Irina Słaunikawa i jej mąż Alaksandr Łojka nie pojawili się na spotkaniu z bliskimi - poinformowała telewizja Biełsat. Małżeństwo wsiadło w nocy do samolotu lecącego z Egiptu do Mińska, ale nie dotarli na umówione z rodziną spotkanie. Agnieszka Romaszewska, dyrektorka Biełsat TV, potwierdziła, że małżeństwo trafiło do aresztu przy ulicy Akreścina. Podała, że to ciesząca się złą sławą katownia, w której torturują więźniów. To tam trafiali między innymi protestujący po sfałszowanych wyborach prezydenckich.