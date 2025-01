Duda: jeżeli wynik wyborów nie będzie pasował pewnym środowiskom, może być kwestionowany

Prezydent Andrzej Duda zastanawia się, "czy ktoś nie zdąża do tego, by podważyć wynik wyborów prezydenckich w Polsce w zależności od tego, jaki on będzie". W wywiadzie dla telewizji Republika zaapelował do obywateli, by frekwencja w wyborach była "przygniatająca". Wówczas - jak powiedział - trudno będzie podważyć ich wynik.

Prezydent ocenił, że pytanie brzmi, "czy ktoś nie zdąża do tego, by podważyć wynik wyborów prezydenckich w Polsce w zależności od tego, jaki on będzie". - Jeżeli on będzie pasował pewnym środowiskom, to nie będą go podważały, ale jeżeli nie będzie pasował (...), to wtedy będą być może te wybory kwestionowane - ocenił.