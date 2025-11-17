Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Kolejny element". PLK o incydentach na torach

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Usłyszałem potężny wybuch" - relacja mieszkańca miejscowości Mika
Źródło: TVN24
W nocy z niedzieli na poniedziałek służby techniczne Polskich Linii Kolejowych na miejscu incydentu w rejonie Puław wykryły kolejny element, znajdujący się przy torze, który mógłby być powiązany z aktem dywersji w Życzynie - przekazała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Oba zdarzenia miały miejsce na tej samej trasie kolejowej Lublin-Warszawa.

W niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił uszkodzenie torów w rejonie Życzyna w pow. garwolińskim, w pobliżu stacji PKP Mika. W poniedziałek premier Donald Tusk przekazał w mediach społecznościowych, że na torach doszło do eksplozji i był to akt dywersji.

Drugi incydent miał miejsce na tej samej trasie kolejowej, ale w rejonie Puław (Lubelskie). W niedzielę wieczorem policja otrzymała sygnał o zatrzymaniu pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów. W tym miejscu została przerwana trakcja nad torami. Tusk informował w poniedziałek, że zdarzenia wyglądają podobnie, ale do tej pory służby definitywnie nie nazwały tego aktem dywersji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

Trasa kolejowa Mika-Puławy
Trasa kolejowa Mika-Puławy
Źródło: Google Maps

PKP PLK: odnaleziono kolejny fragment

W poniedziałek po godzinie 13 Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że "dzisiaj w nocy w trakcie sprawdzania sieci trakcyjnej na odcinku Puławy Azoty – Zarzeka, po zgłoszonej wcześniej kradzieży liny jezdnej, służby techniczne PLK SA wykryły kolejny element znajdujący się przy torze, który mógł być powiązany z wcześniejszym zdarzeniem na odcinku Sobolew – Życzyn" .

"Natychmiast zabezpieczono miejsce i powiadomiono służby" - dodała spółka.

PLK poinformowała również o wznowieniu przejazdu na linii kolejowej Warszawa-Lublin. Wcześniej, o godzinie 10:30 na szlaku Sobolew – Życzyn zepsuła się lokomotywa pociągu towarowego. W związku z tym, że na tym samym odcinku pracują służby, trasa pozostawała nieprzejezdna. Obecnie ruch odbywa się po jednym torze.

Służby przystąpiły do naprawy uszkodzonego fragmentu torów. "W pierwszej kolejności umożliwiony zostanie zjazd ze szlaku składu Kolei Mazowieckich, a następnie rozpoczną się właściwe prace przy wymianie podkładów i szyny. Po ich zakończeniu możliwe będzie przywrócenie ruchu pociągów po dwóch torach" - oświadczyły Polskie Linie Kolejowe. Ze wstępnych deklaracji wynika, że naprawa potrwa do wieczora.

Prezes PKP PLK: procedury zadziałały

Prezes PKP PLK Piotr Wyborski w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że w niedzielę odnotowano "kilka incydentów" na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Lublinem. – Współpracujemy ze służbami w celu ustalenia osób, które spowodowały te uszkodzenia – mówił prezes.

Zapewnił, że PLK na bieżąco monitorują całą infrastrukturę kolejową, która jest pod zarządem tej spółki. – Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami oraz innym personelem, który przebywa na terenie kolejowym. Wczoraj wieczorem przygotowaliśmy dodatkowy komunikat, poprzez który chcemy zwiększyć czujność i komunikację z osobami, które są pracownikami kolejowymi i które mogą szybciej zauważyć zjawiska niestandardowe – mówił prezes.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wydarzenia "bez precedensu w najnowszej historii"

Wydarzenia "bez precedensu w najnowszej historii"

"Huk był okropny. Jeden do drugiego dzwonił, nikt nic nie wiedział"

"Huk był okropny. Jeden do drugiego dzwonił, nikt nic nie wiedział"

WARSZAWA

Wyborski podkreślił, że w reakcji na incydenty na linii kolejowej Warszawa-Lublin procedury spółki kolejowej zadziałały. - Była łączność pomiędzy dyżurnym ruchu, maszynistą, nikt nie został poszkodowany – wskazał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polskie Koleje PaństwowePKP PLK
Czytaj także:
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika, 17 listopada
"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kampania dezinformacji
Michał Istel, Zuzanna Karczewska
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Sinner wygrał ATP Finals, ale końcowy ranking należy do Alcaraza
Najnowsze
Stefan Krajewski
Minister Krajewski: chcemy, by TSUE zajął się tą skargą
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
WARSZAWA
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Kielce
imageTitle
Puchar Świata w skokach. Terminarz sezonu 2025/2026
Najnowsze
Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Marek Boroń przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa w okolicy miejscowości Mika
"Nadzwyczajne posiedzenie". Zapowiedź premiera
Polska
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Wtargnęli do szkoły, uprowadzili 25 uczennic
Poród domowy jest w Polsce zgodny z prawem.
Poród w izbie przyjęć lub na SOR. Zmiany od 1 stycznia?
Zdrowie
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Zatrzymanie kobiety w Opolu
Policjantka zatrzymana. "Nie stosowała się do poleceń, odmówiła badania alkomatem"
Opole
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna Sabalenka. Coraz dłuższe panowanie w światowym tenisie
EUROSPORT
Apple iphone 17 premiera
Szykuje się zmiana na czele giganta
BIZNES
Yungblud
Znany wokalista odwołuje koncerty. Za radą lekarza
Martyna Nowosielska-Krassowska
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
WARSZAWA
Wyspy Senkaku
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii
Zbigniew Ziobro
Jest data posiedzenia w sprawie Ziobry
Polska
17 1345 kprm 2-0002
"Zdetonowany ładunek". Szczegóły dywersji na kolei, konferencja ministrów
Polska
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło. Jedzie po pomoc 300 kilometrów
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, ale to nie pomogło
Łódź
Pacjent lekarz
Co czwarty Polak nie zna objawów tego nowotworu. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Poradnik
Pokazali go w sierpniu, jest jeszcze w druku. Kiedy pojawi się w naszych domach?
Polska
Papież Franciszek w Kanadzie
Po 100 latach Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica