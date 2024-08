"Twarzą porażki" się nie czuje. Zapewnia, że "lata za swoje"

Prezes Polskiego Komitatu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz był pytany w "Faktach po Faktach" TVN24 o padające pod jego adresem zarzuty. Chodzi między innym o to, jak wydawane były publiczne pieniądze w wysokości ponad 90 mln zł, które trafiły do PKOl na przygotowania do igrzysk. Polskie osiągnięcia sportowe okazały się najgorsze od kilkudziesięciu lat. Podnoszona jest również sprawa relacji Piesiewicza z byłym już ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem .

- Dokładnie tak - odparł. Ocenił, że "minister Nitras od początku wziął sobie za cel, żeby zmienić prezesa PKOl-u". - My jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które wybiera swojego prezesa - podkreślał, przekonując, że minister "próbuje zaszantażować związki sportowe, by zmieniły prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego".

- Ale jeszcze raz powtórzę: spokojnie podchodzimy do tego z pokorą, pracujemy, nie poddajemy się i będziemy pracować, bo polski sport nie da się zastraszyć. Polski sport jest przeciwny, by pan minister Nitras atakował nas - mówił dalej.

Piesiewicz o relacji z Sasinem

- Czy zaprzecza pan, że na tej politycznej przyjaźni (z Sasinem - red.) zbudował pan swoją pozycję w sporcie? - zwrócił się do niego prowadzący program. - Zaprzeczam. Proszę sprawdzić moje kontakty, jest wszystko do weryfikacji, czy się kontaktowałem z panem Sasinem przez cztery lata. Nie było żadnego kontaktu - przekonywał.

Oskarżenia dotyczące wydawania pieniędzy

Prezes komitetu oznajmił, że chce udowodnić, że jego żona "nie lata za żadne publiczne pieniądze w salonikach VIP". Przedstawił - jak powiedział - "przelew do Polskiego Komitetu Olimpijskiego". - 90 tysięcy dolarów zostało przelane na konto Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kwietniu - podkreślił. Gospodarz programu zauważył, że to przelew z kwietnia tego roku, a więc nie został wykonany w czasie, gdy podróże się odbywały.

Piesiewicz zwrócił uwagę, że przelana kwota "to jest za dużo". - To jest kwota, która została przelana i jest do wykorzystania bodajże do 25 kwietnia przyszłego roku - powiedział. Dodał, że środki te pochodzą z konta jego żony.