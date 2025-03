W czwartek Donald Tusk wziął udział w briefiengu na terenie Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie przed wylotem do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej. Podczas niego odniósł się do finalizacji "pierwszego etapu najważniejszego być może w ostatnich dziesięcioleciach projektu europejskiego, jakim jest Europa bezpieczna, Europa uzbrojona i Europa zjednoczona wobec rosyjskiego zagrożenia".

Tusk nawiązał następnie do ubiegłotygodniowego głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją dotyczącą obronności Unii Europejskie j. - Kiedy wyjeżdżam finalizować tę kwestię do Brukseli, równocześnie w Sejmie będzie odbywała się debata nad uchwałą dotyczącą tego przedziwnego głosowania PiS-u i Konfederacji w Parlamencie Europejskim na temat Tarczy Wschód i szerzej tej idei, i programu dozbrojenia Europy, i jednoczenia Europy wobec rosyjskiego zagrożenia - wyjaśnił.

Tusk o głosowaniu w Sejmie: jest możliwością naprawienia reputacji

W odniesieniu do rezolucji ocenił też, że głosowanie nad nią pokazywało też coś, co w historii Polski wielokrotnie miało miejsce. - To było głosowanie za tym, czy Polska będzie samotna wobec rosyjskiego zagrożenia, czy będziemy razem z tą Europą skutecznie odstraszali Putina - zaznaczył.

- Nie ma lepszej metody na uniknięcie wojny. Nie ma lepszej metody na zachowanie trwałego pokoju w naszej części świata niż silna i zjednoczona Europa gotowa bronić wschodniej granicy. Więc dzisiaj naprawdę zobaczymy, czy to była pomyłka, czy to była głupota, czy to była jakaś zapiekłość polityczna, ale że przyszedł moment refleksji, no wtedy być może tę hańbę uda się im zmyć - dodał Tusk i zachęcił do pilnego obserwowania głosowania w tej sprawie.