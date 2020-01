Premier kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w związku z uchwałą Sądu Najwyższego

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie przepisów, na mocy których trzy izby Sądu Najwyższego podjęły czwartkową uchwałę - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller.

W odniesieniu do sądów powszechnych i wojskowych Sąd Najwyższy uznał, że skład orzekający z osobą powołana na sędziego z rekomendacji nowej KRS jest nieprawidłowo obsadzony, "jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

Premier kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował na konferencji w piątek, że premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania czwartkowej uchwały SN.

Jak dodał, premier zwrócił się o to, żeby Trybunał rozpatrzył sprawę w pełnym składzie i w trybie przyspieszonym.

Zdaniem Muellera, uchwała Sądu Najwyższego "wprowadza chaos na niespotykaną do tej pory skalę" i "zmierza do podważenia zasad ustrojowych państwa".

Mueller: SN nie ma kompetencji do uchylania obowiązujących przepisów

- Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do tego, aby tworzyć treść obowiązujących w Polsce przepisów prawa - to kompetencja zastrzeżona dla Sejmu i Senatu oraz dla organów wykonawczych, jeżeli oczywiście otrzymają stosowne upoważnienie w ustawie. Ponadto Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do uchylania obowiązujących w Polsce przepisów ustaw - ta kompetencja jest zastrzeżona dla Trybunału Konstytucyjnego - mówił na konferencji rzecznik rządu.