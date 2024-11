Generał bez dostępu do tajemnic. Nieoficjalnie: premier podtrzymał decyzję

Nagłe odwołanie generała Jarosława Gromadzińskiego, do którego doszło wczesną wiosną tego roku, wstrząsnęło polskim wojskiem , a także polityką. Misję kierowania korpusu szybkiego reagowania NATO pełnił on zaledwie od czerwca 2022 roku. - Odwołanie dowódcy Eurokorpusu odbyło się zgodnie z procedurami, a sojusznicy zostali poinformowani - wyjaśniał wtedy na naszej antenie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz .

Sprawy obyczajowe

Media poinformowały, że przyczyną decyzji o odwołaniu są działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego. To tutaj zapadła decyzja, że generał nie powinien mieć dłużej dostępu do polskich tajemnic, a także do tajemnic NATO i Unii Europejskiej.

Sam generał zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji - jak to przewiduje procedura w ustawie o ochronie informacji niejawnych - do premiera Donalda Tuska .

- Wymagania, które stawia ustawa o ochronie informacji niejawnych, są wyższe niż te w Kodeksie karnym. To również cała sfera obyczajowa, kontaktów, generalnie prowadzenia się osoby ubiegającej się o dostęp do informacji niejawnych - tłumaczy funkcjonariusz służb, który w przeszłości zajmował się procedurami przyznawania poświadczeń.

Zawiadomienie w prokuraturze

Jednak cała sprawa ma także element, który trafił właśnie do oceny prawno-karnej w pionie wojskowym prokuratury. Chodzi o zawiadomienie wobec działań Służby Kontrwywiadu Wojskowego w latach 2022-2023, gdy kierował nią generał Maciej Szpanowski. To wtedy komórka tej formacji, zajmująca się postępowaniami sprawdzającymi, przyznała generałowi Jarosławowi Gromadzińskiemu wszystkie możliwe poświadczenia: od gwarantujących dostęp do informacji ściśle tajnych po NATO-Cosmic. To dzięki temu mógł on objąć dowództwo wielonarodowego korpusu w Strasburgu.