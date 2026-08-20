Polska Premier o nowym spocie promującym Polskę. "Zdania są podzielone" Oprac. Ewa Żebrowska |

Premier Tusk o spocie promującym Polskę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Na początku tygodnia światło dzienne ujrzał spot Polskiej Organizacji Turystycznej mający budować wizerunek kraju za granicą. W krótkim wideo widzimy modelkę Anję Rubik, piłkarza Roberta Lewandowskiego czy amerykańskiego aktora o polskich korzeniach Jessie Eisenberga spacerujących ulicami Warszawy. Bohaterem spotu jest też Fryderyk Chopin, w którego rolę wcielił się aktor Nikodem Rozbicki.

Od kilku dni produkcja wywołuje wiele komentarzy w sieci. Premier Donald Tusk został w czwartek zapytany o opinię na temat takiej formy promocji Polski. - Niektóre pomysły fajne. Ja się zaprzyjaźniłem z Jessie Eisenbergiem, więc cieszę się, że go zobaczyłem dziś w tym gotowym spocie. Towarzyszyłem mu, gdy odbierał koszulkę polskiego reprezentanta i widziałem, jak bardzo był wzruszony i zaangażowany emocjonalnie. Więc są tam fajne pomysły i te znaki personalne są ciekawe - mówił, podkreślając, że spot był przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną.

Premier o spocie promującym Polskę

Premier zaznaczył, że "nie jest jego reżyserem i scenarzystą". - Gdybym był, tobym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował - wyjaśnił. - Jak państwo wiecie, mamy Pełnomocnika Rządu ds promocji marki Polski i pani profesor [Barbara] Mróz-Gorgoń ciężko pracuje, żebyśmy ruszyli z kampanią zintegrowaną ze wszystkimi dziedzinami życia i myślę, że wszyscy będą bardzo zadowoleni z efektów tej pracy - dodał.

Premier podkreślił, że spot "wielu ludziom się podoba", czego dowodem jest to, że instagramowym profilu POT ma blisko 100 tys. lajków. - Zdania są podzielone, tak, wiecie i zawsze będą podzielone (...). Jak zauważyłem, nawet zdania na temat "Rancza" są podzielone - dodał na koniec premier.

Kampania pod hasłem "POLAND. More than you expected", czyli "Polska. Więcej niż myślisz", ma budować wizerunek kraju za granicą. Przygotowano ją na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Materiały promocyjne obejmują 30-sekundowe spoty oraz krótsze materiały przystosowane do mediów społecznościowych. Biorą w niej udział także Lech Wałęsa i Maryla Rodowicz. Za muzyczną część kampanii odpowiada Jimek, czyli Radzimir Dębski.

Redagował AM