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Polska

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. "Zaczynamy się przyzwyczajać do tego stękającego, prychającego silnika"

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Fakty po faktach - Włodzimierz Wróbel
Prof. Wróbel: nie potrzeba murów pałacowych do tego, żeby to ślubowanie złożyć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Funkcjonowanie pana pełniącego funkcje administracyjne prezesa robi się coraz bardziej groteskowe - tak o Bogdanie Święczkowskim mówił w "Faktach po Faktach" profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego. Jego zdaniem kryzys w Trybunale Konstytucyjnym trwa już zbyt długo.

Maciej Berek pod koniec września zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może jednak podzielić los czworga sędziów TK i nie zostać zaproszonym na ślubowanie. Zdaniem profesora Włodzimierza Wróbla nie ma to większego znaczenia. - Nie potrzeba murów pałacowych do tego, żeby to ślubowanie złożyć - powiedział w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Jak tłumaczył w "Faktach po Faktach", kancelaria prezydenta "daje zdecydowanie do zrozumienia, że coś jej się nie podoba w karierze zawodowej Macieja Berka, że to sprawdza, weryfikuje, tak jak weryfikowała życiorysy czterech sędziów, którzy do tej pory nie mogą wejść do Trybunału Konstytucyjnego".

Kryzys w TK. "Pan Święczkowski stanie w tej bramie i będzie tę bramkę trzymał"

Gość "Faktów po Faktach" nie obawia się, że pracę uniemożliwią Berkowi protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. - Obywatele mogą protestować w różny sposób, ale prawo ma zapewnić sędziemu Trybunału Konstytucyjnego możliwość wykonywania swoich obowiązków, więc ja sobie nie bardzo wyobrażam, że pan Święczkowski stanie w tej bramie i będzie tę bramkę trzymał? - pytał retorycznie. - Mam nadzieję - dodał.

Jak uzupełnił, jeżeli drzwi czy furtka będą przez kogoś blokowane przemocą, to taka osoba dopuszcza się przestępstwa. A wtedy policja musi zareagować i umożliwić (sędziom) wejście do budynku.

"Obywatele mogą protestować, ale prawo ma zapewnić sędziemu możliwość wykonywania swoich obowiązków"
Źródło: TVN24

Zdaniem prof. Wróbla trzeba jak najszybciej zażegnać kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. - Ten paraliż bardzo ważnego organu konstytucyjnego już doszedł do takiego momentu, kiedy sędziowie muszą wszelkie możliwości proceduralne wykorzystać, żeby z tej matni wyjść - ocenił.

"Jak przyjdzie co do czego, to już trochę będzie za późno"

Przyznał też, że są sprawy, które w TK ciągną się od lat. - Dzieje się coś bardzo złego w tej takiej dysfunkcji państwa w obszarze wymiaru sprawiedliwości - opisał. Wróbel obawia się, że kiedyś jakaś sprawa może obnażyć brak odpowiedniego działania TK.

- Zdarzy się jakieś potężne wyzwanie technologiczne i wówczas bardzo jest potrzebny taki centralny organ sądowy, taki jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sąd Najwyższy, żeby pomóc nam wybrnąć z tej sprawy. Bo to jest instrument do zajmowania się takimi najbardziej kontrowersyjnymi sytuacjami. Obawiam się, że my się zaczynamy przyzwyczajać do tego stękającego, prychającego silnika, a później, jak przyjdzie co do czego, to już trochę będzie za późno - skwitował.

I dodał: - To już jest najwyższa pora, to się musi skończyć, nie można dalej ryzykować. Za dużo jest niebezpieczeństw.

Zgodził się, że Bogdan Święczkowski zrobił sobie z Trybunału Konstytucyjnego swój "prywatny folwark". - Funkcjonowanie pana pełniącego te funkcje administracyjne prezesa robi się coraz bardziej groteskowe i to jest jakoś chyba już dostrzegalne dla bardzo wielu osób - podsumował.

Źródło: tvn24.pl
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