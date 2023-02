Wyrok w sprawie wypadku Beaty Szydło. "Są sprawcy kłamstw, których pewnie nigdy nie poznamy"

Czuchnowski: są sprawcy kłamstw, których pewnie nigdy nie poznamy

- Dla mnie ta sprawa jest pierwszą taką tej władzy, swego rodzaju poligonem, sprawdzeniem, na co władza sobie może pozwolić. Przypomnijmy chociażby przekaz propagandowy powtarzany przez publiczne media zaraz za politykami władzy. Przypomnijmy sytuację, kiedy reporter telewizji publicznej został zdjęty z anteny przez wydawcę tylko za to, że pokazał, iż kierowcy BOR-u przekroczyli podwójną linię ciągłą - mówił Czuchnowski.

Jak dodał, "mamy tu do czynienia nie tylko ze słynnym zniszczeniem płyty z materiałem dowodowym, ale również z próbami dyskredytowania świadków". - I również z rzeczą, o której się teraz zapomina, czyli próbami dotarcia do kompromitujących faktów wokół Sebastiana Kościelnika i jego rodziny. Całe szczęście, że ten człowiek akurat miał przeszłość nieposzlakowaną, do niczego nie można się było przyczepić, ale takie próby również były - dodał.

Gordziewicz: gdy pojawili się świadkowie, prokuratura nagle zmieniła wersję

- Warto zaznaczyć, że w początkowym etapie to śledztwo prowadził zespół trzech prokuratorów. I oni w pewnym momencie doszli do wniosku, że jednak trzeba zbadać odpowiedzialność funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, ale nie zgodził się na to szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Ten, który później przejął to śledztwo do osobnego prowadzenia. I w tym momencie w zasadzie zniknął wątek odpowiedzialności BOR-u - powiedziała Gordziewicz.