Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zbiera się w południe. PAP o możliwych zmianach w rządzie

Zmiany w Ministerstwie Finansów. Kto nowym szefem resortu?

- Raczej nie będę chciał opuszczać ministerstwa rolnictwa, takiej opcji nie biorę pod uwagę - mówił w sobotę Kowalczyk, pytany w radiu RMF FM o możliwość objęcia przez niego stanowiska ministra finansów. - Sądzę, że jest co robić w ministerstwie rolnictwa, jest też dużo ewentualnych dobrych kandydatów na ministra finansów - powiedział Kowalczyk. Jak dodał, o zmiany w ministerstwie finansów trzeba pytać premiera Mateusza Morawieckiego, "bo to on będzie wnioskował do prezydenta o ewentualną zmianę".