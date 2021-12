Rocznica powstania wielkopolskiego. Prezydent Duda: jak mogłaby istnieć Polska bez tej piastowskiej kolebki?

W Poznaniu odbyły się w poniedziałek uroczystości związane z rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego. - Jak mogłaby istnieć Polska bez miejsca, gdzie został przyjęty chrzest, gdzie narodziła się polska państwowość - powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, mieszkańcy Wielkopolski mają prawo oczekiwać, by wydarzenia z 1918 roku czciła cała Polska.

Prezydent w rocznicę powstania wielkopolskiego

- Cieszę się, że w Wielkopolsce i Poznaniu czczenie pamięci powstańców wielkopolskich i powstania wielkopolskiego uważacie za swój obowiązek, ale jako prezydent Rzeczpospolitej powiem, że macie prawo domagać się od całej reszty Rzeczpospolitej, by ten hołd powstańcom wielkopolskim i powstaniu wielkopolskiemu jako idei, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do odrodzenia się wolnej Polski, aby cała Polska to wydarzenie czciła, jako jedno z najważniejszych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ponad 100 lat temu - mówił w czasie uroczystości w Poznaniu prezydent Andrzej Duda.