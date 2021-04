Kiedy powrót wszystkich uczniów do szkół? Minister Czarnek podaje możliwy termin

Powrót uczniów do szkół jest uzależniony od przebiegu epidemii. Jeśli dynamika spadkowa się utrzyma, mam nadzieję na powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej w maju - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Ostatnie tygodnie napawały optymizmem - dodał, odnosząc się do sytuacji epidemicznej w kraju.