Wszystkie oczy na ten zbiornik. Robi "największą różnicę"

Powódź w południowej i zachodniej Polsce przybiera na sile. Najtrudniejsza sytuacja występuje na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Ochronę przed nadciągającą wodą może dać zbiornik Racibórz Dolny, który w niedzielę rano zaczął przejmować wodę z Odry. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera ocenił, że działanie tego zbiornika daje "największą różnicę" między powodzią z 1997 roku, a tą obecną. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podał, że do godziny 16 zbiornik przyjął około 108 milionów metrów sześciennych wody, ścinając falę wezbraniową Odry.

"Prawidłowo przebiega napełnianie zbiornika Racibórz Dolny. Do godz. 16.00 zbiornik przyjął ok. 108 mln m sześc. wody, wymiernie ścinając falę wezbraniową rzeki Odry. Nasza obsługa nadzoruje proces piętrzenia" - poinformowano w poniedziałek na profilu gliwickiego RZGW na platformie X.

Powódź w południowej Polsce. Poziom wody

Na swoim portalu RZGW w Gliwicach poinformował też, że na godzinę 16 w dalszym ciągu powoli obniżał się poziom wód będących w zarządzie tej jednostki, "co szczególnie jest widoczne na ciekach wodnych w zlewni rzeki Wisły". "Nieustannie pozostajemy w terenie, gdzie podejmujemy interwencje i kontrolujemy stan techniczny urządzeń i budowli hydrotechnicznych oraz analizujemy stany wód cieków i zbiorników wodnych. Pozostajemy też w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach" - zapewniono.

Kolejne posterunki w tym regionie to Grabówka (rz. Bierawka, trend malejący) oraz Ruda Kozielska (rz. Ruda, trend niezmienny), Jarnołtówek (rz. Złoty Potok), Prudnik (rz. Prudnik, trend malejący), Racławice Śląskie (rz. Osobłoga, trend niezmienny), Dobra (rz. Biała, trend rosnący), Branice (rz. Boczne koryto Opawy, trend malejący oraz Opawa, trend rosnący), Bojanów (rz. Psina, trend bez zmian). Ponadto na trzech wodowskazach odnotowano przekroczenie stanów ostrzegawczych: Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka, trend niezmienny), Kamionka (rz. Stradunia, trend niezmienny) oraz Gliwice (rz. Kłodnica, trend malejący).

Siewiera: zbiornik Racibórz Dolny robi największą różnicę

Mówił, że to infrastruktura kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego tej części Polski - zbiornik zabezpiecza obecnie wszystkie duże miasta wzdłuż Odry poniżej niego, czyniąc "tę największą różnicę między powodzią z 1997 roku, a powodzią 2024 roku". - Na polecenie prezydenta przyjechałem tutaj przede wszystkim po to, aby odebrać komplet informacji związanych z tym, w jakim stanie aktualnie znajduje się ten zbiornik i przygotowanie do przeciwdziałania tej fali, której spodziewamy się w najbliższym czasie – mówił szef BBN.