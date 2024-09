"Są takie szkoły, które są kompletnie zdewastowane"

Ministra edukacji zaznaczyła jednocześnie, że "są takie szkoły, które są kompletnie zdewastowane". - To jest i Dolny Śląsk, i województwo opolskie. Tu mamy sygnał o szkołach, które będą wymagały totalnej odbudowy. Dzisiaj dopiero nadzór budowlany ma szansę się zbliżyć do tych budynków. Przecież są i budynki, i całe miejscowości, które są jeszcze zalane wodą. Niestety musi to trochę zająć, by było to odpowiedzialne oszacowanie szkód - zaznaczyła.