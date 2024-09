Feltynowski: Jest stabilnie. Monitorujemy sytuację

Fala powodziowa dociera do Nowej Soli, ale ona nie jest tak szybka, jak przy powodzi górskiej. Będzie na terenie danego obszaru nawet do kilkudziesięciu godzin - powiedział w TVN24 komendant główny Państwowej Straży Pożąrnej Mariusz Feltynowski. Gość "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 stwierdził, że "jest stabilnie" i zapewnił, że strażacy monitorują sytuację.

- Nie. Jest stabilnie. W Głogowie początek fali kulminacyjnej przechodził wczoraj o godzinie 14, w Nowej Soli można powiedzieć, że dociera. Natomiast ta fala nie jest tak szybka, jak przy powodzi górskiej. Ona będzie kilkanaście do kilkudziesięciu godzin na terenie danego obszaru - wyjaśnił.

Zapewnił, że strażacy monitorują sytuację. - Wysyłamy wcześniej zasoby ratownicze, siły i środki na miejsce. Wspieramy się nowymi technologiami, wysyłamy drony do rozpoznania, uszczelniamy wały. Jeżeli jest potrzeba, to podnosimy koronę wałów i przygotowujemy się do ewentualnej ewakuacji ludzi - mówił Feltynowski.