Prezydent na dożynkach. Szefowa kancelarii wyjaśnia

Prezydent Andrzej Duda jak dotąd nie odwiedził regionów Polski dotkniętych powodzią. W niedzielę uczestniczył za to w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka pokreśliła w poniedziałek w TOK FM, że dożynki "to gest podziękowania dla polskich rolników i to bardzo ważne". - Zaproszeni goście przyjeżdżali z całej Polski i nie było potrzeby odwoływania tego wydarzenia - stwierdziła. Zapewniła również, że prezydent pozostaje w stałym kontakcie ze służbami.

"Informowany na bieżąco"

Dopytywana o komentarze krytykujące brak obecności tam samego prezydenta zapewniła, że jest "w stałym kontakcie" ze służbami i ma "pełen ogląd sytuacji". - Całe zaangażowanie służb na miejscu powinno być poświęcone przeciwdziałaniu powodzi i pomocy ludności cywilnej. To nie jest dzisiaj ten moment, aby pan prezydent jechał i niepotrzebnie angażowana była policja, straż pożarna na zabezpieczenie wizyty - stwierdziła. Dodała, że "zarządzanie kryzysowe to domena rządu". - Planowane są wizyty w momencie, kiedy sytuacja będzie inna, kiedy będzie można rozmawiać z mieszkańcami i nieść ukierunkowaną pomoc - zapowiedziała.

Stwierdziła, że na dożynkach "dziękuje się tym osobom, dzięki którym mamy chleb i ten chleb będzie dzisiaj potrzebny w miejscach, w których ludzie stracili swój dobytek". - Do tych dożynek ludzie się przygotowują miesiącami. Proszę pamiętać, że dwa dni temu pan premier mówił o tym, że sytuacja nie jest taka zła. Odwoływanie uroczystości, na którą przyjeżdżają przygotowani ludzie z całej Polski na kilka godzin przed myślę, że spotkałoby się z taką samą krytyką - dodała. - To był gest podziękowania dla polskich rolników, polskich twórców i myślę, że on był potrzebny. To nie zmienia faktu, że pan prezydent wyraża ogromne podziękowanie służbom, które walczą i swoje działania również podejmujemy - zapewniła.