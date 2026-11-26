Polska Poseł KO zakpił z TV Republika. "Nie chcę kupić zegarka" Filip Czerwiński |

Tomasz Sakiewicz pyta "gdzie jest policja", a za nim stoi policjant Źródło wideo: Tomasz Pupiec/TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/adrian_witczak

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Poseł KO Adrian Witczak opublikował w czwartek w serwisie X nagranie z Sejmu. "Najpierw wciskają ludziom propagandę, potem zegarki i torebki. Telezakupy udające dziennikarstwo" - napisał.

Najpierw wciskają ludziom propagandę, potem zegarki i torebki. Telezakupy udające dziennikarstwo. pic.twitter.com/IpHHE4ECcc — Adrian Witczak (@adrian_witczak) November 26, 2026 Rozwiń

Na filmie widać, jak do Witczaka podchodzi pracownik TV Republika, medialnej przybudówki Prawa i Sprawiedliwości i zagaduje go. Na to Witczak odwraca się tak, jakby go nie widział i mówi do swojej kamery:

- Proszę państwa, tu nie ma żadnej Telewizji Republika. Jesteśmy w polskim parlamencie, na korytarzu marszałkowskim i koło mnie nie ma redaktora Telewizji Republika.

Po tym wstępie w filmiku pojawia się fragment niesławnej relacji szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza po zamachu w Krakowie. Sakiewicz przekonywał, że na miejscu nie ma policji, chociaż jeden z interweniujących policjantów stał tuż za nim.

Poseł Witczak do TV Republika: nie chcę kupić od pana zegarka

W dalszej części nagrania Witczak zapewnia, że rozmawia chętnie z telewizjami informacyjnymi, ale nie z "telezakupami". - Skromny, bo skromny, ale mam swój zegarek. Nie chcę kupić od pana zegarka - mówi do pracownika TV Republika.

Kiedy przed Trybunałem Konstytucyjnym trwała demonstracja środowisk prawicowych, Telewizja Republika zaczęła sprzedawać zegarki, które mają upamiętniać "obronę TK".

Pracownik TV Republika najwyraźniej próbował uzyskać komentarz Witczaka dotyczący obecności działaczy koalicji rządzącej w spółkach Skarbu Państwa. Nie udało mu się to.

- Przede wszystkim rozmawiam z telewizjami informacyjnymi. Państwo siejecie dezinformację. (...) Za mną nie ma żadnego redaktora Telewizji Republika. Jesteśmy w polskim parlamencie. Tu nie ma Telewizji Republika, tu nie ma kamery Telewizji Republika. Tak właśnie zachowywał się pan Sakiewicz w Krakowie. Nie rozmawiam z wami - oświadczył poseł KO.