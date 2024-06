czytaj dalej

- Ujawniliśmy wyborczą dziuplę PiS. W jakimś starym garażu produkowano materiały wyborcze posła Marcina Romanowskiego, który jest bohaterem afery Funduszu Sprawiedliwości - powiedział na konferencji przewodniczący zespołu do spraw rozliczeń rządu PiS Roman Giertych. Zapowiedział, że nagrania zostaną przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej "z pytaniem o to, czy Prawo i Sprawiedliwość w swoim sprawozdaniu finansowym za wybory w 2023 roku zamieściło produkcję tych banerów". Romanowski zapewnia, że prowadził swoją kampanię zgodnie z prawem.