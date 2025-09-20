Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosja atakuje Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane

Polskie myśliwce
Żołnierze sił ukraińskich na pozycjach w obwodzie donieckim
Źródło: Reuters
Polskie myśliwce zostały poderwane, a naziemne systemy obrony powietrznej "osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To reakcja na atak Rosji na Ukrainę.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Przekazano, że "poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości". "Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami" - wyjaśnia Dowództwo w komunikacie.

W sobotę rano w wielu obwodach Ukrainy został ogłoszony alarm powietrzny w związku z zagrożeniem rakietowym. Siły powietrzne kraju poinformowały o grupie rosyjskich rakiet i dronów lecących w kierunku Kijowa, obwodów połtawskiego i sumskiego, a także lwowskiego i iwanofrankowskiego w zachodniej części kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Udostępnij:
Czytaj także:
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Nie możemy czekać ani chwili dłużej". Ponadpartyjne porozumienie w USA
Świat
imageTitle
Set-marzenie. Świątek pędzi po półfinał (NA ŻYWO)
RELACJA
Protest przed Pałacem Prezydenckim
"Jeśli wstanie z łóżka jest luksusem, to żądam takiego luksusu". Wciąż walczą o asystencję
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Trump chce 15 miliardów dolarów od "The New York Times". Sąd: poprawcie pozew
Świat
Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Rosyjskie prowokacje, rating Polski zmieniony, list z 1937 roku otwarty
TO WARTO WIEDZIEĆ
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
METEO
1 godz 5 min
Michał Dworczyk
"Sprawa Michała Dworczyka będzie miała swój finał". Nasze ustalenia
Szczyt Europy
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Może być duży kłopot". Trump o rosyjskich myśliwcach nad Estonią
Świat
Ćwiczenia wojskowe
Dwóch polskich żołnierzy zginęło w czasie szkolenia w USA
Polska
Izraelski atak na konwój World Central Kitchen
Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń
Justyna Zuber
shutterstock_2596101423
Czołowa agencja zmieniła perspektywę ratingu Polski
BIZNES
imageTitle
Polacy nie wyszli z cienia. Dramat Stocha w Predazzo
EUROSPORT
MiG-31
To oni przechwycili rosyjskie myśliwce. Pokazali zdjęcia
Świat
imageTitle
Rzut karny rozstrzygnął hit. Ekstraklasa ma nowego lidera
EUROSPORT
Manowska
"Manowska już sama wie, ona już przesądza w sprawie. To co najmniej niestosowne"
Polska
Estonia, Tallin, wybrzeże
Niebezpieczne zachowanie Rosji w Estonii. Fala reakcji
Świat
imageTitle
Dudek mistrzem Europy. Rywalom nie dał szans
EUROSPORT
Pożar w prowincji Lugo w Hiszpanii
Pożary nie odpuszczają. Ogień blisko domów
METEO
Michał Kamiński
"Wątpię w lojalność Kamińskiego". Brejza o tym, co usłyszał "od jednego z polityków"
Polska
euro jackpot
Ponad dwa miliony złotych w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
Dobra passa Cracovii trwa. Błysk Klicha
EUROSPORT
imageTitle
Zmiana lidera w Luksemburgu. Awans Rafała Majki
EUROSPORT
Łoś wpadł do studni w Maine
Był zmarznięty i wyczerpany. Łoś wpadł do studni
METEO
shutterstock_2476592883
Podwyżki dla kierowców. Czy znów pojawi się "6" z przodu?
BIZNES
Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski
Spór o nocną prohibicję w Warszawie. "Jest wojenka wewnątrz partii"
Polska
Rijad
Parasol nuklearny dla Arabii Saudyjskiej? "To, co mamy, zostanie udostępnione"
Świat
Ćwiczenia Zapad-2025
Rosyjskie myśliwce wtargnęły nad Estonię. Rząd zwraca się do NATO
Świat
pap_20250910_1E9
"Rosja kolejny raz prowokuje". Sikorski o incydencie w Estonii
Polska
imageTitle
Lekkoatletyczne MŚ Tokio 2025: klasyfikacja medalowa
EUROSPORT
Brett James
Nie żyje Brett James. Zginął w katastrofie samolotu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica