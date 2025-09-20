Rosja atakuje Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane

Żołnierze sił ukraińskich na pozycjach w obwodzie donieckim Źródło: Reuters

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Przekazano, że "poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości". "Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami" - wyjaśnia Dowództwo w komunikacie.

W sobotę rano w wielu obwodach Ukrainy został ogłoszony alarm powietrzny w związku z zagrożeniem rakietowym. Siły powietrzne kraju poinformowały o grupie rosyjskich rakiet i dronów lecących w kierunku Kijowa, obwodów połtawskiego i sumskiego, a także lwowskiego i iwanofrankowskiego w zachodniej części kraju.

