Polska ma przedstawicielkę w Prokuraturze Europejskiej. Bodnar: to ważny krok

Polska jest częścią Prokuratury Europejskiej, unijnego organu do ścigania przestępstw finansowych. Minister Adam Bodnar przekazał, że docelowo w naszym kraju będzie działać 24 delegowanych prokuratorów europejskich. Grażyna Stronikowska z Prokuratury Krajowej została mianowana na pierwszą prokuratorkę europejską z Polski.

Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej (EPPO) w marcu 2024 roku. O przyłączenie do tej instytucji Bodnar zawnioskował rok temu, tuż po objęciu urzędu ministra.

- Dołączyliśmy do Prokuratury Europejskiej, ta decyzja ma ogromne znaczenie. Jestem szczęśliwy, że razem z ministrem sprawiedliwości Szwecji możemy ją ogłosić. To symbol pogłębiania naszej integracji europejskiej i lojalności wobec instytucji europejskich, a także ważny krok na drodze do odbudowy praworządności w Polsce - powiedział Bodnar.