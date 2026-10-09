Polska Donald Tusk o meldunku z działań służb w szkołach Anna Winiarska |

Dezinformacja po atakach w szkołach Źródło zdj. gł.: TVN24

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Premier przekazał informację w piątek po godzinie 13 na platformie X. "Odebrałem przed chwilą meldunek z trwających działań policji i służb. W kwestii bezpieczeństwa polskich dzieci i spokoju w naszych szkołach nie ma miejsca na żaden kompromis. Dziękuję wszystkim za pełne zaangażowanie" – napisał.

Odebrałem przed chwilą meldunek z trwających działań policji i służb. W kwestii bezpieczeństwa polskich dzieci i spokoju w naszych szkołach nie ma miejsca na żaden kompromis. Dziękuję wszystkim za pełne zaangażowanie. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 9, 2026

Ataki w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu 15-latek zaatakował i ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. W środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole".

Rzeczniczka prasowa resortu edukacji Ewelina Gorczyca poinformowała w piątek, że 50 (spośród ponad 21 tysięcy) szkół w Polsce odwołało zajęcia: 45 szkół z województwa mazowieckiego, trzy szkoły z województwa świętokrzyskiego i po jednej szkole w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim.

W piątek w całym kraju zostało zatrzymanych kilkunastu nastolatków za publikowanie w sieci gróźb pozbawienia życia i zdjęć niebezpiecznych narzędzi. "Pojawiły się osoby, które próbowały zaistnieć w sieci na bazie dramatycznych wydarzeń, traktując ludzką tragedię jako pretekst do niemądrych żartów i budowania zasięgów" - napisała na portalu X polska policja.

MEN poinformowało też, że na prośbę ministry Nowackiej w piątek i poniedziałek we wszystkich województwach odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i przedszkoli dotyczące bezpieczeństwa w placówkach.

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