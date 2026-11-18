Polska Ukraina bez ogrzewania i prądu. Polacy szykują akcję pomocową Katarzyna Górniak |

Ukraina bez ogrzewania i prądu. Polacy szykują akcję pomocową Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: TOMMASO FUMAGALLI/PAP/EPA

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Ukraina szykuje się do zimy, tegoroczna zapowiada się na najcięższą. - Ostatnio mamy bardzo trudną sytuację z ogrzewaniem ciepłą wodą i prądem - przekazał mieszkaniec Kijowa Nikolaj Dowhal.

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- Jeszcze dwie doby temu jechałem przez czarną, chłodną Ukrainę i nadal jest mi zimno po tym miesiącu - powiedział reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki, który wrócił ostatnio z ukraińskiego frontu. Wskazał, że w tym roku Ukraińcy marznąć będą nieporównywalnie gorzej.

Polacy w ramach akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa" organizują pomoc dla Ukrainy Źródło zdjęcia: TOMMASO FUMAGALLI/PAP/EPA

Rosja niszczy infrastrukturę energetyczną Ukraińców, a ci z narażeniem życia od pięciu lat próbują ją naprawiać. - Doprowadza mnie to do łez. Wiem, jak to wyglądało, jak było całe i jak wszystko tu świeciło, pracowało i produkowało energię - przyznał Mychajło, który jest operatorem elektrowni.

Przedlacki przyznał, że najnowsze drony sieją zniszczenie skuteczniej niż wcześniej. - To na czym latają Rosjanie w przeciągu roku zamieniło się z czegoś w oparciu o dyktę i patyki na technologię faktycznie wojskową - zwrócił uwagę.

Chcą przesłać "Ciepło z Polski dla Kijowa"

Stąd pojawiają się pomysły, żeby Ukraińcom pomóc. - Ameryka zdradza, świat się odwraca. Putin mówi, że złamie Ukrainę mrozem, rakietami, nienawiścią i liczy na naszą obojętność - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jerzy Wójcik, wydawca magazynu Sestry.eu i współorganizator akcji "Ciepło z Polski dla Kijowa".

Już raz mu się to nie udało. Ubiegłej zimy za pieniądze ze zbiórki kupiono nie planowane 100, a ponad 900 agregatów prądotwórczych, a oprócz tego kable, koce, kuchenki i odzież termiczną.

W niszczonym kraju potrzeby są specjalne. - Pod konkretne miejsce zamawiamy konkretny agregat. Ktoś ma gaz, potrzebuje agregatu gazowego. W Chersoniu nie mają dostępu ani do gazu ani do paliwa, więc jedyne co tam może działać, to fotowoltaika - powiedziała prezeska Fundacji "Stand With Ukraine" Natalia Panczenko.

Sprzęt może działać w szkołach, szpitalach, instytucjach i obiektach infrastruktury krytycznej. - Niektóre kosztują po 700-800 tysięcy złotych. W ten sposób powstaje mobilny front ciepła z Polski - wyjaśnił Jerzy Wójcik, który zachęca do wspierania zbiórki pieniędzy.

Przedlacki apeluje "do wszystkich ludzi, którzy nie życzą źle dzieciom, do wszystkich osób, które patriotyzm i obywatelskość noszą nie tylko w formie logotypu na koszulce", aby znaleźć w sobie trochę solidarności i miłosierdzia. - Apeluję do wszystkich nas, żebyśmy wsparli tę akcję - powiedział.