Mrożona pizza rozgrzała internet. Książulo gra o swoją wiarygodność

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Znak "Muala" jeszcze niedawno wisiał na drzwiach barów i restauracji, które Książulo uznał za wyjątkowe. W tym tygodniu ten sam napis znalazł się na tysiącach kartonów z mrożoną pizzą, dostępną w największej sieci małych sklepów spożywczych w kraju.

Internet się zagotował. Premiera wywołała burzliwą dyskusję. Obok pierwszych recenzji produktu pojawiły się zarzuty, że influencer "się sprzedał" i ryzykuje wiarygodnością, którą budował przez lata.

Dlaczego mrożona pizza wywołuje aż tyle emocji?