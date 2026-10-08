Mrożona pizza rozgrzała internet. Książulo gra o swoją wiarygodność

Znak "Muala" jeszcze niedawno wisiał na drzwiach barów i restauracji, które Książulo uznał za wyjątkowe. W tym tygodniu ten sam napis znalazł się na tysiącach kartonów z mrożoną pizzą, dostępną w największej sieci małych sklepów spożywczych w kraju.
Internet się zagotował. Premiera wywołała burzliwą dyskusję. Obok pierwszych recenzji produktu pojawiły się zarzuty, że influencer "się sprzedał" i ryzykuje wiarygodnością, którą budował przez lata.
Dlaczego mrożona pizza wywołuje aż tyle emocji?
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak powstała marka Książula i dlaczego zdobyła tak dużą popularność.
Na czym polega fenomen znaku jakości "Muala" i jak wpływa na lokale gastronomiczne.
Jakie kontrowersje wywołała premiera mrożonej pizzy sygnowanej przez influencera.
Jak eksperci oceniają ryzyko związane z wprowadzeniem własnego produktu na rynek.