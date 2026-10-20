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Polska

Pisarka Renata Lis poinformowała o transkrypcji aktu jej małżeństwa

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Renata Lis i Elżbieta Czerwińska
Zmiany dla par jednopłciowych. Nowe przepisy weszły w życie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Anita Walczewska/East News
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Pisarka i tłumaczka Renata Lis poinformowała w poniedziałek, że państwo polskie dokonało transkrypcji aktu jej ślubu z Elżbietą Czerwińską. - To jest ta słynna transkrypcja - mówi o dokumencie zaprezentowanym w mediach społecznościowych.

Autorka książki "Moja ukochana i ja" poinformowała o transkrypcji w filmie nagranym wspólnie ze swoją żoną, Elżbietą Czerwińską. - Chcemy oficjalnie podziękować serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że w ostatni piątek mogłam odebrać ten papier z Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. To jest ta słynna transkrypcja, której państwo polskie dokonało. Transkrypcja naszego aktu ślubu - wyjaśniła Lis w nagraniu, które opublikowała w poniedziałek.

W dalszej części panie podziękowały osobom i organizacjom, które pomogły im w dokonaniu transkrypcji oraz opowiedziały o trudnościach związanych z uznaniem ich małżeństwa w Polsce.

Transkrypcja po latach batalii

Renata Lis i Elżbieta Czerwińska są razem od ponad 30 lat. O swoim ślubie oraz historii starań o uznanie przez państwo związków osób tej samej płci opowiedziały w programie "Czarno na białym" w 2024 roku. Po tym, jak wzięły ślub w Danii, w 2024 roku wystąpiły do Urzędu Stanu Cywilnego o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa. Organizacja Miłość nie wyklucza, której Lis i Czerwińska podziękowały w nowym nagraniu, przypomniała we wtorek, że odbiór dokumentu poprzedziły lata sądowej batalii ze stołecznym urzędem stanu cywilnego i kolejne wygrane sprawy.

W 2023 roku, w programie "Bez polityki" Piotra Jaconia, Renata Lis opowiedziała o książce "Moja ukochana i ja", poświęconej jej osobistej historii o życiu w związku z kobietą. - Musiało spełnić się wiele warunków, żeby ona mogła powstać. Myślałam o niej długo, ale przełomem były jednak ostatnie lata - powiedziała pisarka, mówiąc o długim oczekiwaniu na równościowe ustawodawstwo w Polsce. - I nagle sobie zdałam sprawę, że czekam i czekam, a tu minęła mi znaczna część życia. Zrobiło mi się strasznie smutno, ale też się wściekłam - dodawała.

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Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
małżeństwaLGBTWarszawa
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