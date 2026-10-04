Szef więziennictwa rezygnuje, nowe informacje o locie flydubai, nie żyje Anatolij Kaszpirowski
Szef więziennictwa rezygnuje po nieudanej egzekucji
Frank Strada, szef stanowego systemu więziennictwa w USA zrezygnował ze stanowiska.
To pokłosie nieudanej egzekucji skazanej na śmierć w 1996 roku Chisty Pike. 50-latka przeżyła mimo dwóch dawek śmiercionośnej substancji.
W swoim oświadczeniu Strada ocenił, że jego rezygnacja leży "w najlepszym interesie mieszkańców Tennessee". Niezależne dochodzenie ma ustalić, co wydarzyło się w czasie nieudanej egzekucji.
Nowe informacje o locie flydubai
Coraz więcej wiadomo o dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Nowe informacje wskazują, że tragedii uniknięto cudem.
Gdyby kapitan nie otworzył drzwi do kokpitu, leżąc ranny na podłodze, gdyby pasażerowie nie obezwładnili drugiego pilota, a jeden z nich nie obejrzał filmu o wypadkach w lotnictwie, i gdyby na pokładzie nie było dwóch zapasowych pilotów, lot flydubai 1073 do Tel Awiwu najprawdopodobniej skończyłby się katastrofą.
Wybory na Łotwie - wyniki exit poll
Według sondaży exit poll, centrowa, proukraińska Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulberga wygrywa w sobotnich wyborach parlamentarnych.
Sondaż exit poll przeprowadzony przez łotewską telewizję publiczną LSM wykazał, że Zjednoczona Lista zdobyła 35,6 procent głosów, a za nią uplasowała się populistyczna partia Łotwa Pierwsza, nawiązująca do ruchu MAGA, skupionego wokół prezydenta USA Donalda Trumpa, z wynikiem 11,3 procent. Ugrupowanie to zabiegało o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej w okresie poprzedzającym wybory.
Głosowanie w tym kraju odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed potencjalną agresją Rosji. Kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegają, że Rosja prowadzi działania sabotażowe i ataki hybrydowe w Europie, aby osłabić poparcie dla Ukrainy i zasiać strach.
Apartamenty PRL-owskich dygnitarzy do zwiedzania
Luksusowe apartamenty dla PRL-owskich dygnitarzy na Zamku Królewskim zostały po raz pierwszy udostępnione do zwiedzania. Urządzone z rozmachem wnętrza zostały przygotowane podczas odbudowy Zamku przez ekipę Edwarda Gierka z myślą o podejmowaniu koronowanych głów, a później być może mieszkaniu samego pierwszego sekretarza.
Wisienką na torcie tej wystawy są współczesne zdjęcia Chrisa Niedenthala, dokumentujące te niezwykłe gabinety i archiwalne dokumentujące odbudowę zamku w latach 70.
Nie żyje Anatolij Kaszpirowski
Zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. "hipnotyzer", znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej - poinformował w sobotę rosyjski portal Meduza, powołując się na prezentera Andrieja Małachowa. Kaszpirowski miał 87 lat.
Kaszpirowski zdobył ogromną popularność w ZSRR oraz poza jego granicami pod koniec lat 80., kiedy jego publiczne "seanse lecznicze" zaczęły być transmitowane w telewizji. Przekonywał, że jego metody są skuteczne "od pierwszej sekundy".
W 1990 roku odwiedził Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie TVP.