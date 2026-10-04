To warto wiedzieć Szef więziennictwa rezygnuje, nowe informacje o locie flydubai, nie żyje Anatolij Kaszpirowski Oprac. Michał Malinowski |

Christa Pike jest w stanie krytycznym. Relacja Michała Sznajdera Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VALDA KALNINA

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Szef więziennictwa rezygnuje po nieudanej egzekucji

Frank Strada, szef stanowego systemu więziennictwa w USA zrezygnował ze stanowiska.

To pokłosie nieudanej egzekucji skazanej na śmierć w 1996 roku Chisty Pike. 50-latka przeżyła mimo dwóch dawek śmiercionośnej substancji.

W swoim oświadczeniu Strada ocenił, że jego rezygnacja leży "w najlepszym interesie mieszkańców Tennessee". Niezależne dochodzenie ma ustalić, co wydarzyło się w czasie nieudanej egzekucji.

Christa Pike Źródło zdjęcia: ENEX/CBS

Nowe informacje o locie flydubai

Coraz więcej wiadomo o dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Nowe informacje wskazują, że tragedii uniknięto cudem.

Gdyby kapitan nie otworzył drzwi do kokpitu, leżąc ranny na podłodze, gdyby pasażerowie nie obezwładnili drugiego pilota, a jeden z nich nie obejrzał filmu o wypadkach w lotnictwie, i gdyby na pokładzie nie było dwóch zapasowych pilotów, lot flydubai 1073 do Tel Awiwu najprawdopodobniej skończyłby się katastrofą.

Pilot samolotu do Tel Awiwu zaatakowany nożem w kokpicie. Nagranie z wnętrza maszyny Źródło: Reuters

Wybory na Łotwie - wyniki exit poll

Według sondaży exit poll, centrowa, proukraińska Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulberga wygrywa w sobotnich wyborach parlamentarnych.

Sondaż exit poll przeprowadzony przez łotewską telewizję publiczną LSM wykazał, że Zjednoczona Lista zdobyła 35,6 procent głosów, a za nią uplasowała się populistyczna partia Łotwa Pierwsza, nawiązująca do ruchu MAGA, skupionego wokół prezydenta USA Donalda Trumpa, z wynikiem 11,3 procent. Ugrupowanie to zabiegało o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej w okresie poprzedzającym wybory.

Wybory na Łotwie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOMS KALNINS

Głosowanie w tym kraju odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed potencjalną agresją Rosji. Kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegają, że Rosja prowadzi działania sabotażowe i ataki hybrydowe w Europie, aby osłabić poparcie dla Ukrainy i zasiać strach.

Apartamenty PRL-owskich dygnitarzy do zwiedzania

Luksusowe apartamenty dla PRL-owskich dygnitarzy na Zamku Królewskim zostały po raz pierwszy udostępnione do zwiedzania. Urządzone z rozmachem wnętrza zostały przygotowane podczas odbudowy Zamku przez ekipę Edwarda Gierka z myślą o podejmowaniu koronowanych głów, a później być może mieszkaniu samego pierwszego sekretarza.

Wisienką na torcie tej wystawy są współczesne zdjęcia Chrisa Niedenthala, dokumentujące te niezwykłe gabinety i archiwalne dokumentujące odbudowę zamku w latach 70.

Sekretne komnaty władzy ludowej Źródło: TVN24

Nie żyje Anatolij Kaszpirowski

Zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. "hipnotyzer", znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej - poinformował w sobotę rosyjski portal Meduza, powołując się na prezentera Andrieja Małachowa. Kaszpirowski miał 87 lat.

Kaszpirowski zdobył ogromną popularność w ZSRR oraz poza jego granicami pod koniec lat 80., kiedy jego publiczne "seanse lecznicze" zaczęły być transmitowane w telewizji. Przekonywał, że jego metody są skuteczne "od pierwszej sekundy".

Anatolij Kaszpirowski Źródło zdjęcia: Andrzej Zbraniecki/CAF/PAP

W 1990 roku odwiedził Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie TVP.