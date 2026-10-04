Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
To warto wiedzieć

Szef więziennictwa rezygnuje, nowe informacje o locie flydubai, nie żyje Anatolij Kaszpirowski

|
Wybory w Łotwie
Christa Pike jest w stanie krytycznym. Relacja Michała Sznajdera
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VALDA KALNINA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Szef stanowego systemu więziennictwa w USA zrezygnował ze stanowiska po nieudanej egzekucji Christy Pike. Są nowe informacje w sprawie dramatycznych wydarzeń na pokładzie samolotu flydubai do Tel Awiwu. Zmarł słynny "hipnotyzer" Anatolij Kaszpirowski. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć 4 października.

Szef więziennictwa rezygnuje po nieudanej egzekucji

Frank Strada, szef stanowego systemu więziennictwa w USA zrezygnował ze stanowiska.

To pokłosie nieudanej egzekucji skazanej na śmierć w 1996 roku Chisty Pike. 50-latka przeżyła mimo dwóch dawek śmiercionośnej substancji.

W swoim oświadczeniu Strada ocenił, że jego rezygnacja leży "w najlepszym interesie mieszkańców Tennessee". Niezależne dochodzenie ma ustalić, co wydarzyło się w czasie nieudanej egzekucji.

Christa Pike
Christa Pike
Źródło zdjęcia: ENEX/CBS

Nowe informacje o locie flydubai

Coraz więcej wiadomo o dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Nowe informacje wskazują, że tragedii uniknięto cudem.

Gdyby kapitan nie otworzył drzwi do kokpitu, leżąc ranny na podłodze, gdyby pasażerowie nie obezwładnili drugiego pilota, a jeden z nich nie obejrzał filmu o wypadkach w lotnictwie, i gdyby na pokładzie nie było dwóch zapasowych pilotów, lot flydubai 1073 do Tel Awiwu najprawdopodobniej skończyłby się katastrofą.

Klatka kluczowa-738965
Pilot samolotu do Tel Awiwu zaatakowany nożem w kokpicie. Nagranie z wnętrza maszyny
Źródło: Reuters

Wybory na Łotwie - wyniki exit poll

Według sondaży exit poll, centrowa, proukraińska Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulberga wygrywa w sobotnich wyborach parlamentarnych.

Sondaż exit poll przeprowadzony przez łotewską telewizję publiczną LSM wykazał, że Zjednoczona Lista zdobyła 35,6 procent głosów, a za nią uplasowała się populistyczna partia Łotwa Pierwsza, nawiązująca do ruchu MAGA, skupionego wokół prezydenta USA Donalda Trumpa, z wynikiem 11,3 procent. Ugrupowanie to zabiegało o poparcie mniejszości etnicznej rosyjskiej w okresie poprzedzającym wybory.

Wybory na Łotwie
Wybory na Łotwie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TOMS KALNINS

Głosowanie w tym kraju odbywało się w cieniu ostrzeżeń przed potencjalną agresją Rosji. Kraje bałtyckie od miesięcy ostrzegają, że Rosja prowadzi działania sabotażowe i ataki hybrydowe w Europie, aby osłabić poparcie dla Ukrainy i zasiać strach.

Apartamenty PRL-owskich dygnitarzy do zwiedzania

Luksusowe apartamenty dla PRL-owskich dygnitarzy na Zamku Królewskim zostały po raz pierwszy udostępnione do zwiedzania. Urządzone z rozmachem wnętrza zostały przygotowane podczas odbudowy Zamku przez ekipę Edwarda Gierka z myślą o podejmowaniu koronowanych głów, a później być może mieszkaniu samego pierwszego sekretarza.

Wisienką na torcie tej wystawy są współczesne zdjęcia Chrisa Niedenthala, dokumentujące te niezwykłe gabinety i archiwalne dokumentujące odbudowę zamku w latach 70.

Klatka kluczowa-744465
Sekretne komnaty władzy ludowej
Źródło: TVN24

Nie żyje Anatolij Kaszpirowski

Zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. "hipnotyzer", znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej - poinformował w sobotę rosyjski portal Meduza, powołując się na prezentera Andrieja Małachowa. Kaszpirowski miał 87 lat.

Kaszpirowski zdobył ogromną popularność w ZSRR oraz poza jego granicami pod koniec lat 80., kiedy jego publiczne "seanse lecznicze" zaczęły być transmitowane w telewizji. Przekonywał, że jego metody są skuteczne "od pierwszej sekundy". 

Anatolij Kaszpirowski
Anatolij Kaszpirowski
Źródło zdjęcia: Andrzej Zbraniecki/CAF/PAP

W 1990 roku odwiedził Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie TVP.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
USAŁotwaRosjaNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Pokój, w którym ukrywał się Jacek Jaworek. Znajdował się w domu jego krewnej, zaledwie kilka kilometrów od miejsca potrójnego zabójstwa
"Nie zna pan mojego byłego męża". 17 dni później Jacek Jaworek zabił trzy osoby
Joanna Rubin-Sobolewska
Do wypadku doszło na Szosie Kruszewskiej
Na jezdni leżał karton. Chciał go ominąć i wjechał w słup. Zginął
Białystok
imageTitle
Błysk Chwalińskiej u boku pogromczyni Sabalenki
Najnowsze
Akcja nad zalewem Bagry
Chciał wyciągnąć łódź, zatopił samochód
Kraków
imageTitle
Motor Lublin trzecią siłą w Polsce
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: babie lato zniknie w jednej chwili
METEO
USA. Straż Przybrzeżna odnalazła szczątki zaginionego samolotu medycznego
Odnaleźli szczątki samolotu. Szukają zaginionych
Świat
Defibrylator AED
Pokazali podejrzanego o kradzież defibrylatora, w zatrzymaniu pomogli mieszkańcy
WARSZAWA
imageTitle
Bez Lewandowskiego ani rusz. O punkty zwykle było ciężko
EUROSPORT
Przyjazd Friedricha Merza do Kijowa
Rosja nasila ataki. Niezapowiedziana wizyta w Kijowie
Świat
Hawana, Kuba
Brak prądu sparaliżował dostawy wody. Problem dotyka milionów osób
BIZNES
Kajdanki
Zniszczone kapliczki, 12 zarzutów i areszt
WARSZAWA
Wybory w Łotwie
Większość głosów policzona. Koalicja może utrzymać władzę
Świat
Hubert Hurkacz ma już półfinał w Pekinie
Znakomity Hurkacz. Pokonał faworyta i ma półfinał w Pekinie
EUROSPORT
Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej
Sceny jak z filmu katastroficznego. "Panował ogromny bałagan"
METEO
Lotto
Ogromna kumulacja w Lotto
BIZNES
imageTitle
Polacy pożegnali się z Rajdem Maroka sukcesem. Zacięty bój z legendą
EUROSPORT
Panorama miasta Helsinek z katedrą helsińską i rynkiem, Finlandia
Już wiadomo, co wstrzymało ruch promów u wybrzeży Helsinek
Świat
imageTitle
Spięcie przed meczem Izraela. Konferencja zakończona awanturą
EUROSPORT
Holothuria (Microthele) nobilis
Te organizmy mogą żyć ponad sto lat. To dla nich zła wiadomość
METEO
imageTitle
Sensacyjna porażka Sabalenki w Pekinie
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjechał z niewyjaśnionych przyczyn". Dwie ofiary śmiertelne, trzecia osoba walczy o życie
Lubuskie
42 min
pc
Lodowa wyspa już nie rozpala emocji. "Trump ma sukces, którego potrzebował"
Ciekawe czasy
Protetst licealistów we Francji (29.09.2026)
Szef policji apeluje. "Nie mają już nad tym kontroli"
Świat
W pobliżu posesji lądował śmigłowiec pogotowia
Wypadek w czasie remontu. Nie żyje pięciolatka
Kraków
Gęsta mgła
Żółte alarmy w połowie Polski
METEO
Dom w kibucu Be'eri w Izraelu - zniszczony po walkach z Hamasem w październiku 2023 r.
Dzień w dzień te same zdjęcia. Od trzech lat
Jacek Tacik
24 min
Andrzej Stasiuk
Gdzie się podziała solidarność z Ukrainą? Andrzej Stasiuk o tym, co "musiało się stać"
Czarno na białym
56 min
pc
"Kultura więzienna, koszmar i wóda." Joachim Lamża o życiu aktorów w PRL-u
Piotr Jacoń. Bez polityki
Monika Piątkowska
Piątkowska wydała oświadczenie. Pisze o "nieznanych osobach"
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica