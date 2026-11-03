WARTO WIEDZIEĆ Nowe oświadczenie w sprawie Trybunału, ambasador rezygnuje, agresywny kierowca Adam Styczek |

"Trybunał już działa". Oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej Źródło wideo: Trybunał Konstytucyjny Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Nowe oświadczenie sędzi Korwin-Piotrowskiej, komentarz Tuska

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska opublikowała wykaz nierozpoznanych spraw w Trybunale Konstytucyjnym. Jest ich w sumie 1171, z czego ponad siedmiuset nie nadano żadnego biegu. W nowym oświadczeniu zapewniła, że będą one sprawnie rozpoznawane.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się dziś o godzinie 15.30. Ma się ono zająć przyjęciem planu wydatków i dochodów TK oraz - jak zapowiedziała Korwin-Piotrowska w niedzielę wieczorem w TVN24 - losowaniem składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Premier Donald Tusk napisał, że demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. Wskazał też, że rozwiązanie konfliktu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego jest "proste": "prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale".

Trybunał Konstytucyjny Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Ambasador rezygnuje, Sikorski odpowiada

Polski przedstawiciel przy ONZ Krzysztof Szczerski zrezygnował ze swojej funkcji. To trzeci polski ambasador, który podjął taką decyzję od piątku. Szef MSZ Radosław Sikorski wcześniej powiedział, że to prezydent Karol Nawrocki osobiście nakłaniał do tego dyplomatów.

Do wypowiedzi wicepremiera Sikorskiego odniósł się w serwisie X Jakub Kumoch. "Przykro mi, że muszę to zrobić, bo liczyłem, że ta sprawa jest zakończona. Nie rozmawiałem ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem" - oświadczył.

Przykro mi, że muszę to zrobić, bo liczyłem, że ta sprawa jest zakończona. Nie rozmawiałem, ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem. https://t.co/aAsC5ZjSll — Jakub Kumoch 古天卫 (@JakubKumoch) November 2, 2026 Rozwiń Źródło: X

Agresywny kierowca Porsche stawił się w prokuraturze

Agresywny kierowca Porsche, w towarzystwie obrońcy, zgłosił się do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Chodzi o wydarzenia z 15 października, do których doszło w rejonie ulicy Czerniakowskiej i Alei Witosa w Warszawie. Kierowca Porsche zaatakował starsze małżeństwo podróżujące Toyotą, a następnie mężczyznę, który próbował stanąć w obronie pary.

Rosyjskie ataki na szkołę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie "w podwójnym uderzeniu" zbombardowali szkołę w miejscowości Komyszuwacha w regionie zaporoskim.

Placówka była wykorzystywana do dystrybucji pomocy humanitarnej. Zginęło 26 osób. Prezydent przekazał, że kolejnych pięć osób zostało rannych.

Wybory połówkowe w USA

W Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory połówkowe (midterms), które swoją nazwę zawdzięczają temu, że odbywają się w połowie kadencji urzędującego prezydenta.

Amerykanie wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów. W 36 stanach wybiorą też gubernatorów i stanowe legislatury, a także wezmą udział w dziesiątkach lokalnych referendów.

Stawką wyborów jest nowy układ sił w Kongresie. Obecnie Partia Republikańska ma większość w Izbie Reprezentantów i w Senacie, lecz według sondaży demokraci mają szanse przejąć kontrolę nad obiema izbami, co może pokrzyżować plany prezydenta Donalda Trumpa na drugą połowę jego kadencji.

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