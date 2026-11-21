Polska Naruszona przestrzeń nad Polską, czarny dzień na GPW, ruch Żurka Oprac. Adam Styczek |

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Relacje mieszkańców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Rosja naruszyła przestrzeń nad Polską

Podczas ataku armii Putina na Ukrainę, trzy rosyjskie obiekty wleciały do Polski i spadły w trzech różnych miejscowościach przy wschodniej granicy. Były to według wstępnych informacji dwie rakiety i dron odrzutowy.

Z relacji generała Ireneusza Nowaka, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że rosyjski atak w pobliżu polskiej granicy przebiegał w dwóch fazach.

- Nie wygląda to na przypadek, wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją - mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Według informacji TVN24 w tym czasie na lotnisku w Jasionce był samolot z ukraińskim premierem na pokładzie.

Poszukiwania w okolicach Nowego Lipowca Źródło zdjęcia: TVN24

Czarny dzień na GPW

Piątkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dużymi spadkami. Inwestorzy masowo sprzedawali akcje, a wszystkie najważniejsze indeksy GPW wyraźnie straciły.

Najbardziej ucierpiał WIG20, czyli indeks największych spółek, który spadł o 4,48 procenta. Na koniec dnia wyniósł 4016,30 pkt, niewiele ponad ważną dla inwestorów granicę czterech tysięcy punktów.

Druga próba zamachu

Duńskie służby bezpieczeństwa poinformowały o zatrzymaniu dwóch członków gangu pod zarzutem przygotowywania w Danii zamachu na ukraińsko-amerykańskiego rapera Kyivstonera. Zleceniodawcą miał być wywiad Rosji. Do podobnej sytuacji doszło wcześniej w Polsce.

Według szefa służby bezpieczeństwa (PET) Rasmusa Kieffera uzbrojeni gangsterzy zostali ujęci w miejscowości Charlottenlund na północ od Kopenhagi tuż przed koncertem Kyivstonera. Występ został ostatecznie odwołany.

Ruch Żurka

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o zawieszeniu w czynnościach służbowych swojej zastępczyni ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji prokurator Beaty Marczak.

Powołany rzecznik dyscyplinarny został powołany w celu przeprowadzenia postępowania „pod kątem możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu".

Marczak została mianowana na stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w marcu 2017 roku przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę.

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