TO WARTO WIEDZIEĆ ETPC odpowiedział Święczkowskiemu, rząd Tuska się wybronił, były szef Nvidii zabrał głos Oprac. Adam Styczek |

Żurek: wniesienie odwołania przez Święczkowskiego i Sochańskiego dowodzi, że uznali skuteczność przerwy w czynnościach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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ETPC odpowiedział Święczkowskiemu

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jednomyślnie odrzucił wniosek Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego w sprawie wydania zabezpieczenia.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wytknął im hipokryzję. "Wystarczyło jednak, że 30.10.2026 r. skończyło się bezprawne blokowanie Trybunału Konstytucyjnego. Nagle sąd w Strasburgu przestał być taki straszny. 12.11.2026 r. Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański sami pobiegli do ETPC z wnioskiem o wydanie środka zabezpieczającego we własnej sprawie" - napisał Żurek.

Jak trwoga, to do Europy. Przez lata Bogdan Święczkowski mówił, że europejskie trybunały są złe, nie mają w Polsce nic do powiedzenia i nie zasługują na miano niezależnych sądów. Jeszcze w maju 2026 r. lekceważył środek tymczasowy ETPCz nakazujący dopuszczenie do orzekania… — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 17, 2026 Rozwiń Źródło: X

We wtorek sędziowie TK na Zgromadzeniu Ogólnym zajmowali się wnioskami o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu. Komunikat w tej sprawie ma zostać opublikowany w środę.

Odrzucony wniosek o konstruktywne wotum nieufności

Sejm odrzucił złożony przez klub Rozwoju Plus wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Przeciwko głosowało 242 posłów. Głosów za było 200. Nikt się nie wstrzymał.

Wynik głosowania następnie skomentował Donald Tusk w serwisie X. "242 do 200. I po co ci to było, Mateusz?" - zapytał retorycznie.

242 do 200. I po co ci to było, Mateusz?😀 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2026 Rozwiń Źródło: X

Były szef Nvidii zabrał głos

Jensen Huang opublikował pierwsze publiczne oświadczenie, odkąd ustąpił ze stanowiska szefa Nvidii. "Spowodowałem problemy dla zarządu, czego głęboko żałuję" - napisał.

Dodał, że będzie "zaszczycony, mogąc (...) powrócić na stanowisko dyrektora generalnego" spółki produkującej wysoko zaawansowane czipy.

Nawrocki zatwierdzi zmiany w Radzie Ministrów

W piątek o godzinie 11 prezydent Karol Nawrocki zatwierdzi zmiany w Radzie Ministrów - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Na zaprzysiężenie czeka wskazana jako nowa ministra funduszy Agnieszka Bartol oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, nominowany na wicepremiera blisko miesiąc temu.

- Z tego, co wiem, takie zaproszenie dotarło już do kancelarii premiera - powiedział Domański w "Faktach po Faktach" w TVN24. Przyznał też, że sam zaproszenia nie otrzymał i przekonywał, że jego nominacja na wicepremiera "nie jest najważniejszą sprawą na świecie".

Uderzenie w Most Krymski

Ukraina drugi raz w ciągu doby zaatakowała kluczowy dla armii Władimira Putina Most Krymski. Ruch na przeprawie został wstrzymany. O szczegółach operacji wojskowej napisał prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Utrata mostu kerczeńskiego to porażka symboliczna, która wstrząsnęła elitą moskiewską - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jego zdaniem "partia wojny w Moskwie jest już bardzo mała" i może dojść w Rosji do dyskusji, czy wojna z Ukrainą ma jeszcze sens.

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- Na początku bardzo chciałem zracjonalizować to, co ona czuje i jak się zachowuje - powiedział Tomasz, partner Pauliny. Razem uczyli się, jak mierzyć się z wyzwaniami zdrowotnymi.