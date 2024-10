- Można powiedzieć: po nitce do kłębka. Michał K., Paweł Szopa i Mateusz Morawiecki jest na wyciągnięcie ręki - powiedział w "#BezKitu" europoseł Michał Szczerba (KO) o zatrzymaniu właściciela Red is Bad w Dominikanie. Ocenił, że jest to "bardzo trudny wieczór" dla byłego premiera. Barbara Oliwiecka (Polska 2050-Trzecia Droga) zapewniła, że "każdy, kto defraudował publiczne pieniądze, będzie ścigany i złapany".

Paweł Szopa, twórca i właściciel Red is Bad, został namierzony przez polską policję w Dominikanie i zatrzymany przez miejscowe organy ścigania. Rozpoczęły się procedury mające na celu przekazanie go do Polski.

Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak poinformowała, że do zatrzymania Pawła Szopy doszło w piątek. Powiedziała, że ustalana jest obecnie procedura przekazania Szopy do Polski i rozważane są dwie możliwości: procedura ekstradycyjna oparta na zasadzie wzajemności i procedura deportacyjna.

"Morawiecki ma bardzo trudny wieczór"

Europoseł Michał Szczerba (KO) powiedział w "#BezKitu" w TVN24, że "Mateusz Morawiecki ma bardzo trudny wieczór". - Można powiedzieć: po nitce do kłębka. (Zatrzymani - red.) Michał K., Paweł Szopa, i (teraz) Mateusz Morawiecki jest na wyciągnięcie ręki - stwierdził.

- Dzięki "Gazecie Wyborczej" znam zeznania szefowej zakupów w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pani Justyna, bo tak ją dzisiaj będę nazywał, powiedziała, że (Michał K. - red.) przekazywał jej karteczki z nazwiskiem osoby lub nazwą firmy, która miała wygrać dane postępowanie. (...) Ten fragment jej zeznań został opublikowany, że ona miała świadomość, że tych decyzji nie podejmuje K. Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko wyjaśnienia tej sprawy - tłumaczył Szczerba.

- Już teraz wiemy, że służby PiS, CBA, tą sprawą się zajmowało. To była operacja o nazwie "Walet". I teraz jest pytanie - czy (Mariusz) Kamiński zbierał kwity na Morawieckiego, czy rzeczywiście chciał tropić korupcję? - pytał gość "#BezKitu".

Pytany, dlaczego według niego Szopa przebywa w Dominikanie, Szczerba odparł, że "nie mamy umowy ekstradycyjnej z tym krajem Ameryki Środkowej". - Z tego, co wiem, i już skonsultowałem się nawet w tej sprawie, władze dominikańskie są bardzo otwarte na prośby danego państwa na współpracę - powiedział europoseł KO.

Oliwiecka: czas na solidny proces w Polsce

Barbara Oliwiecka (Polska 2050-Trzecia Droga) w odniesieniu do zatrzymania Pawła Szopy podkreśliła, że "każdy, kto defraudował publiczne pieniądze, będzie w tym kraju ścigany i złapany".

- Tutaj mieliśmy do czynienia z takim programem "Koszulka plus", czyli koszulka dla patriotów, a plus miliony dla kolegów-ministrów czy premiera Morawieckiego. Przypomnę, że Red is Bad zarobiło chyba w trzy lata ponad pół miliarda złotych - mówiła posłanka.

- Czas na solidny proces w Polsce - zaznaczyła.

