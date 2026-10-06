Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Paramount Skydance i WBD łączą się. Powstaje Skydance

|
Skydance
Skydance
Źródło zdj. gł.: Skydance
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, którego częścią jest TVN. Nowa firma przyjęła nazwę Skydance. - Teraz skupiamy się na przyszłości: budowaniu firmy, która wspiera twórców, dostarcza widzom rozrywkę i przynosi wartość akcjonariuszom. Nie możemy się doczekać, by zabrać się do pracy - oświadczył prezes Skydance David Ellison.

Paramount Skydance sfinalizował we wtorek przejęcie Warner Bros. Discovery. Połączenie obu podmiotów oznacza "kontynuację i rozwój bogatej historii dwóch najbardziej rozpoznawalnych firm rozrywkowych na świecie, tworząc potężny globalny koncern kreatywny" - czytamy w komunikacie Skydance. Taką nazwę nosi firma po fuzji.

"Właścicielski model zarządzania" u podstaw strategii

"Skydance łączy dwa czołowe studia filmowe, dwa globalne serwisy streamingowe oraz rozbudowane portfolio wiodących marek telewizyjnych obejmujące między innymi CBS, HBO i kanały należące do Paramount i WBD. W jego skład wchodzą także dwie z najbardziej cenionych stacji informacyjnych w branży - CBS News i CNN - a także bogata biblioteka treści, w tym transmisje sportowe, czołowe programy rozrywkowe oraz wyjątkowe portfolio kultowych marek i franczyz" - wskazano w komunikacie.

Celem Skydance jest zbudowanie "globalnej firmy medialno-rozrywkowej nowej generacji, napędzanej kreatywnością i technologią. Wiodące znaczenie dla spółki mają twórczość, potrzeby odbiorców, zaawansowane technologie i globalna skala działania".

Wspólnie Paramount i WBD zwiększą skalę produkcji, oferując co najmniej 30 produkcji kinowych rocznie oraz ponad 180 programów i seriali telewizyjnych. 

"U podstaw strategii nowej organizacji leżą dyscyplina operacyjna i właścicielski model zarządzania, a jej celem jest osiągnięcie w ciągu trzech lat docelowego poziomu co najmniej sześciu miliardów dolarów (około 23 miliardów złotych) synergii rocznie" - podkreślono.

Ellison: to historyczny dzień

We wtorek zakończył się obrót akcjami WBD i PSKY (Paramount Skydance). Na rynek weszły akcje nowej spółki o tickerze SKYD.

- To historyczny dzień nie tylko dla Skydance, ale dla całej naszej branży. Od samego początku naszym celem było połączenie tych dwóch zasłużonych studiów filmowych i stworzenie jeszcze silniejszego gracza rynkowego, dysponującego kompetencjami, zasobami i globalnym zasięgiem, które pozwolą opowiadać wyjątkowe historie - w każdym gatunku, na każdej platformie i w każdym zakątku świata. Dziś ten ambitny cel staje się rzeczywistością - powiedział David Ellison, CEO i Chairman Skydance.

Ellison wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji fuzji - pracownikom, twórcom i zespołom produkcyjnym obu firm, "którzy ciężko pracowali, abyśmy mogli znaleźć się w tym miejscu i każdego dnia inspirować odbiorców na całym świecie".

- Dziękujemy również naszym doradcom i partnerom, którzy pomogli doprowadzić tę transakcję do pomyślnego końca. Teraz skupiamy się na przyszłości: budowaniu firmy, która wspiera twórców, dostarcza widzom rozrywkę i przynosi wartość akcjonariuszom. Nie możemy się doczekać, by zabrać się do pracy - dodał.

David Ellison
David Ellison
Źródło zdjęcia: Skydance

"Wspólnie możemy budować silniejsze Hollywood"

Gerry Cardinale, założyciel i partner zarządzający RedBird Capital, a także członek rady nadzorczej Skydance, ocenił, że to przełomowy moment dla branży.

- Wykorzystując nasz właścicielski model zarządzania, portfolio kultowych marek Paramount i WBD, oryginalnych produkcji premium oraz praw do transmisji sportowych, możemy chronić to dziedzictwo, a jednocześnie budować firmę przygotowaną na przyszłość w sytuacji, gdy rynek mediów przechodzi fundamentalną transformację - ocenił.

Jak wskazał Cardinale, David Ellison, oraz współ-CEO Skydance Ynon Kreiz, a także "pozostali członkowie światowej klasy zespołu zarządzającego" mają wizję i doświadczenie, które "pozwolą spółce skutecznie przejść przez ten okres zmian". - Jesteśmy dumni, że wspólnie możemy budować silniejsze Hollywood, otwierać nowe możliwości przed twórcami i talentami oraz tworzyć długoterminową wartość dla akcjonariuszy - dodał.

Rodzina Ellisonów i RedBird Capital Partners są jedynymi posiadaczami akcji Skydance z prawem głosu.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
TVNMediaHBO Max
Czytaj także:
imageTitle
Ronaldo przerwał milczenie. "Przepraszam, ale..."
EUROSPORT
imageTitle
Chorwacja wstała z kolan po klęsce. Mistrzów świata uratował superrezerwowy
EUROSPORT
Kierujący motorowerem został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał motorowerem. Wytrzeźwiał i usłyszał zarzuty
WARSZAWA
imageTitle
Tajemnica zamkniętego sektora na stadionie Legii. "Pogubiłem się"
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Trzy wysokie wygrane w Eurojackpota w Polsce
BIZNES
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
METEO
Monika Rosa i Urszula Pasławska
Pasławska ma propozycję dla Mentzena. "Ale tam nie można pajacować"
Kropka nad i
Wołodymyr Zełenski
"Najnowsze dane" z Ukrainy. Wiadomo, co planuje Rosja
Świat
Łukasz Gibała
"To zaleta, jeśli ktoś idzie do polityki i już wcześniej się dorobił"
WYBORY W KRAKOWIE
Otwock dostał pozwolenie na budowę schroniska, stracił dofinansowanie i wykonawcę
Miało być nowoczesne schronisko. Dostali pozwolenie na budowę, ale zostali bez pieniędzy
Alicja Glinianowicz
Protesty licealistów we Francji
Donald Trump o "niegdyś wielkim kraju". Tak skomentował protesty
Świat
Noc, mgła, jesień
Alarmy IMGW w ośmiu województwach
METEO
kuchenka gazowa
Ile zapłacimy za gaz w 2027 roku. Orlen ostrzega przed podwyżkami
BIZNES
imageTitle
Mamy to! Młodzi Polacy jadą na Euro
EUROSPORT
August Hanning
Były szef wywiadu Niemiec zatrzymany. "Miał krótką drogę na Kreml"
Świat
Karol Nawrocki
Nawrocki na gali boksu. Jego doradca komentuje
Tak jest
imageTitle
Koniec głośnej sprawy. Bielik ukarany
EUROSPORT
Protestujący wierni
Reporterka TVN24 rozmawiała z odwołanym proboszczem z Grojca
Kraków
Księgarnia wróciła na Krakowskie Przedmieście
Dwa tysiące osób broniło tego miejsca. Dopięli swego
Piotr Bakalarski
Wall street
Wall Street bije rekordy. Dwa sektory napędzają wzrosty
BIZNES
Niedźwiedź wszedł na patio restauracji
Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem"
METEO
biuro praca biurowiec shutterstock_2691055793_1
Setki śmieciówek zamienione na etaty. Efekty reformy
BIZNES
imageTitle
PZPN podjął decyzję w sprawie selekcjonera
EUROSPORT
Sławomir Mentzen
Reakcja na słowa Mentzena. Sroka: dzisiaj złożyłam wniosek do etyki poselskiej
Polska
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Na horyzoncie rewolucja na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań poszybują?
BIZNES
Znany z prorosyjskich sympatii publicysta Tucker Carlson
Burza po słowach Carlsona. "Próba odwrócenia historii"
Świat
Łukasz Gibała, Monika Piątkowska
W niedzielę druga tura. W TVN24 wieczór wyborczy i rozmowy z kandydatami
WYBORY W KRAKOWIE
Łukasz Gibała przed siedzibą Sądu Okręgowego w Krakowie
Kolejny pozew w trybie wyborczym. Rozprawa odroczona
WYBORY W KRAKOWIE
Rowerzysta zmarł po zderzeniu z psem w Central Parku
Rowerzysta nie przeżył zderzenia z psem
METEO
Warszawski Szpital Południowy
Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica