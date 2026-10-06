Paramount Skydance i WBD łączą się. Powstaje Skydance
Paramount Skydance sfinalizował we wtorek przejęcie Warner Bros. Discovery. Połączenie obu podmiotów oznacza "kontynuację i rozwój bogatej historii dwóch najbardziej rozpoznawalnych firm rozrywkowych na świecie, tworząc potężny globalny koncern kreatywny" - czytamy w komunikacie Skydance. Taką nazwę nosi firma po fuzji.
"Właścicielski model zarządzania" u podstaw strategii
"Skydance łączy dwa czołowe studia filmowe, dwa globalne serwisy streamingowe oraz rozbudowane portfolio wiodących marek telewizyjnych obejmujące między innymi CBS, HBO i kanały należące do Paramount i WBD. W jego skład wchodzą także dwie z najbardziej cenionych stacji informacyjnych w branży - CBS News i CNN - a także bogata biblioteka treści, w tym transmisje sportowe, czołowe programy rozrywkowe oraz wyjątkowe portfolio kultowych marek i franczyz" - wskazano w komunikacie.
Celem Skydance jest zbudowanie "globalnej firmy medialno-rozrywkowej nowej generacji, napędzanej kreatywnością i technologią. Wiodące znaczenie dla spółki mają twórczość, potrzeby odbiorców, zaawansowane technologie i globalna skala działania".
Wspólnie Paramount i WBD zwiększą skalę produkcji, oferując co najmniej 30 produkcji kinowych rocznie oraz ponad 180 programów i seriali telewizyjnych.
"U podstaw strategii nowej organizacji leżą dyscyplina operacyjna i właścicielski model zarządzania, a jej celem jest osiągnięcie w ciągu trzech lat docelowego poziomu co najmniej sześciu miliardów dolarów (około 23 miliardów złotych) synergii rocznie" - podkreślono.
Ellison: to historyczny dzień
We wtorek zakończył się obrót akcjami WBD i PSKY (Paramount Skydance). Na rynek weszły akcje nowej spółki o tickerze SKYD.
- To historyczny dzień nie tylko dla Skydance, ale dla całej naszej branży. Od samego początku naszym celem było połączenie tych dwóch zasłużonych studiów filmowych i stworzenie jeszcze silniejszego gracza rynkowego, dysponującego kompetencjami, zasobami i globalnym zasięgiem, które pozwolą opowiadać wyjątkowe historie - w każdym gatunku, na każdej platformie i w każdym zakątku świata. Dziś ten ambitny cel staje się rzeczywistością - powiedział David Ellison, CEO i Chairman Skydance.
Ellison wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji fuzji - pracownikom, twórcom i zespołom produkcyjnym obu firm, "którzy ciężko pracowali, abyśmy mogli znaleźć się w tym miejscu i każdego dnia inspirować odbiorców na całym świecie".
- Dziękujemy również naszym doradcom i partnerom, którzy pomogli doprowadzić tę transakcję do pomyślnego końca. Teraz skupiamy się na przyszłości: budowaniu firmy, która wspiera twórców, dostarcza widzom rozrywkę i przynosi wartość akcjonariuszom. Nie możemy się doczekać, by zabrać się do pracy - dodał.
"Wspólnie możemy budować silniejsze Hollywood"
Gerry Cardinale, założyciel i partner zarządzający RedBird Capital, a także członek rady nadzorczej Skydance, ocenił, że to przełomowy moment dla branży.
- Wykorzystując nasz właścicielski model zarządzania, portfolio kultowych marek Paramount i WBD, oryginalnych produkcji premium oraz praw do transmisji sportowych, możemy chronić to dziedzictwo, a jednocześnie budować firmę przygotowaną na przyszłość w sytuacji, gdy rynek mediów przechodzi fundamentalną transformację - ocenił.
Jak wskazał Cardinale, David Ellison, oraz współ-CEO Skydance Ynon Kreiz, a także "pozostali członkowie światowej klasy zespołu zarządzającego" mają wizję i doświadczenie, które "pozwolą spółce skutecznie przejść przez ten okres zmian". - Jesteśmy dumni, że wspólnie możemy budować silniejsze Hollywood, otwierać nowe możliwości przed twórcami i talentami oraz tworzyć długoterminową wartość dla akcjonariuszy - dodał.
Rodzina Ellisonów i RedBird Capital Partners są jedynymi posiadaczami akcji Skydance z prawem głosu.