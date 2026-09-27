"Jeżeli ktoś umie przerzucać naleśniki, piłkę też przebije". Jak padel zdobywa Polskę

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Polska jest w padlu zakochana. Klub, w Polsce ten pierwszy, założył w stolicy on, Jan Brynczak. Był 2017 rok, minęło zatem niecałe 10 lat, tylko albo aż.

- W każdym mieście, w którym się pojawiamy, szczególnie jako pierwsi, jesteśmy przyjmowani entuzjastycznie - opisuje. - Kiedy zaczynaliśmy, infrastruktury nie było, nie tylko u nas, brakowało jej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po otworzeniu ProPadla mieliśmy pielgrzymki chętnych, także obcokrajowców. Przez tę dekadę poszliśmy bardzo do przodu, to rzeczywiście przypomina falę. Na początku roku otworzyliśmy obiekt w Częstochowie, ruszył z kopyta, zaawansowane prace trwają w Lublinie, popyt jest ogromny. W Warszawie kortów było i jest pięć, pracujemy jednak nad dwoma nowymi lokalizacjami.