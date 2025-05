Mentzen: Na osiem punktów, zgadza się pan z czterema. A podpisze mi pan te cztery punkty? Trzaskowski: nie Źródło: Zdjęcia organizatora

Kluczowe fakty: W pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja Rafał Trzaskowski znalazł się niewiele przed Karolem Nawrockim. Ostatnie sondaże wskazują na remis albo minimalne prowadzenie kandydata PiS.

Sławomir Mentzen zaprosił obu kandydatów na swój kanał na platformie Youtube.

W sobotę gościem kandydata Konfederacji był Rafał Trzaskowski. Nawrocki pojawił się na kanale Mentzena w czwartek.

Rafał Trzaskowski walczy o głosy w drugiej turze wyborów, w której zmierzy się z Karolem Nawrockim. W niedzielę, 1 czerwca odbędzie się głosowanie.

Mentzen: na osiem punktów zgadza się pan z czterema

W sobotę kandydat KO pojawił się na kanale Sławomira Mentzena. Po blisko 50 minutach rozmowy Mentzen oświadczył: - Mamy konsensus taki, że na osiem punktów zgadza się pan z czterema.

Na pytanie, czy podpisze te cztery punkty, kandydat KO odparł, że nie. - Ja nigdy niczego nie podpisywałem. Nie jestem Karolem Nawrockim - stwierdził.

- Złożyłem pewnego rodzaju deklarację, będzie pan mnie mógł zawsze z tego rozliczyć. Po co podpisy? Są deklaracje - powiedział Trzaskowski wskazując, że ich rozmowę tylko na YouTube'ie oglądało w tamtym momencie około 600 tysięcy ludzi.

- Zastanawiające jest to, że nie chce się pan podpisać pod swoimi słowami - stwierdził Mentzen. - Cieszy mnie, że chociaż w czterech sprawach się zgodziliśmy. Jeżeli pan wygra i dotrzyma tych czterech punktów, będę naprawdę bardzo zadowolony. Myślę, że to będzie jakiś krok do przodu - dodał.

Przypomnijmy. Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki, który był gościem kanału Mentzena w czwartek, podpisał się pod wszystkimi postulatami przedstawionymi mu przez polityka Konfederacji.

Zaproszenie od Mentzena, Nawrocki podpisał deklarację

Sławomir Mentzen, który jako kandydat Konfederacji zajął w I turze wyborów prezydenckich trzecie miejsce (14,81 proc. głosów), zaprosił kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego do rozmowy na jego kanale na platformie Youtube. Zaprezentował też 8-punktową deklarację, którą zapowiedział dać do podpisania obu kandydatom na prezydenta. Na tej podstawie jego zwolennicy - jak mówił - będą mogli wyrobić sobie zdanie w kwestii ewentualnego poparcia w II turze wyborów.