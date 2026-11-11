Oni już przez to przeszli. Lekcje dla Polski 

Tragedie w Czechach i Polsce mają ze sobą wiele wspólnego.

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Sobotnie wydarzenia w Krakowie przywołują wspomnienia.

Niemal trzy lata temu podobna tragedia wydarzyła się bardzo blisko Jana. Dosłownie, bo zaledwie kilka minut od jego domu. Ale też w przenośni, bo na Uniwersytecie Karola w Pradze, z którym związał dużą część dorosłego życia. Kiedyś tam studiował, dziś wykłada na Wydziale Prawa.

- W całym mieście słychać było syreny. Na początku nie wiedziałem, co się dzieje - wspomina w rozmowie z TVN24+.

Witryny sklepowe ze Świętym Mikołajem, na ulicach iluminacje, w radiu te same, wymęczone od lat świąteczne szlagiery. Dzieci niecierpliwie odliczające dni do świąt. Właśnie w takiej atmosferze, zaledwie cztery dni przed Bożym Narodzeniem, doszło do jednej z największych tragedii we współczesnej historii Czech.

21 grudnia 2023 roku 24-letni zamachowiec otworzył ogień do studentów i pracowników Uniwersytetu Karola w Pradze. Zabił 14 osób, a 25 ranił. Tego samego dnia, jeszcze przed atakiem na uczelni, zastrzelił własnego ojca. Jak ustalili później śledczy, wcześniej zamordował także dwie osoby w lesie na obrzeżach Pragi .