Omikron u dzieci. Ekspertka o objawach

Na co zwrócić uwagę u dzieci?

- W tej chwili mamy do czynienia z takim dosyć typowym przebiegiem zakażenia, czyli główna prezentacja to objawy ze strony dróg oddechowych - kaszel, katar, ból gardła, utrzymująca się gorączka. To, co powinno na pewno budzić niepokój rodziców, to trudności w oddychaniu, nasilony kaszel oraz przedłużająca się gorączka. Gdy ta gorączka trwa dłużej niż pięć dni, to rzeczywiście trzeba się zwrócić o pomoc do lekarza, dlatego że może być tutaj już jakieś nadkażenie bakteryjne - powiedziała.