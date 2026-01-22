Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kontrole w schroniskach. MSWiA reaguje

Kontrole w polskich schroniskach
Schronisko szuka domów tymczasowych dla psów
Źródło: TVN24
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o wstępnych wynikach ogólnopolskich kontroli w schroniskach dla zwierząt, które były przeprowadzane w związku z silnymi mrozami. W czterech stwierdzono nieprawidłowości - między innymi brak odpowiedniego zabezpieczenia zwierząt przed zimnem i zamarzniętą wodę w miskach.

O wynikach poinformowała w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Przekazała, że w całym kraju przeprowadzono ponad 200 niezapowiedzianych wizyt. Nieprawidłowości mają dotyczyć czterech miejsc - w Tarnowie, Oświęcimiu, Sobolewie i Golubiu-Dobrzyniu. Stwierdzono tam niewystarczające zabezpieczenia zwierząt przed zimnem. Kontrolerzy natrafili na zamarzniętą wodę w miskach, uszkodzenia i braki w infrastrukturze.

Ujawniono też, że w zamkniętych przestrzeniach była zbyt duża liczba zwierząt, a na terenie obiektów nie dbano wystarczająco o higienę. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie schronisk prowadziły niedbałą dokumentację procedur i działań pracowników.

"Priorytetem jest dobro czworonogów, zwłaszcza w trakcie trwających mrozów" - podkreśliła we wpisie Gałecka.

Minister o ponownych kontrolach

Do sprawy odniósł się też na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zaznaczył, że "miejsca, które budzą niepokój", czyli schroniska, w których doszukano się nieprawidłowości, są sprawdzane ponownie.

Dodał, że kontrole przeprowadzą wojewodowie razem z policją oraz powiatowymi lekarzami weterynarii.

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (województwo śląskie). Dochodzenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury.

Urząd przejął kontrolę nad schroniskiem. "Zmieniamy zamki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Urząd przejął kontrolę nad schroniskiem. "Zmieniamy zamki"

Katowice

Kontrole w całym kraju

Pismo do wojewodów w sprawie kontroli przesłał podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.

"W nawiązaniu do wniosków oraz rekomendacji przyjętych podczas odprawy służb i województw z kierownictwem MSWiA oraz RCB z 19 stycznia 2026 roku w sprawie aktualnej oraz prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej kraju zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat liczby schronisk dla zwierząt (publicznych i prywatnych) funkcjonujących na terenie województw" - czytamy w dokumencie.

Leśniakiewicz zaapelował też o zwrócenie uwagi podczas kontaktu z właścicielami schronisk na potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia zwierząt.

Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra

Zamarznięta woda w miskach

Jednym ze schronisk, które - jak napisał minister Kierwiński "budzą niepokój" - jest to w Ostrowitem, gdzie znajduje się ok. 250 psów. Musi wdrożyć zalecenia, m.in. zwiększenia liczby pracowników. Obecnie zatrudniona jest tam tylko właścicielka. Wojewoda kujawsko-pomorski zlecił kontrolę wszystkich schronisk w regionie. O nieprawidłowościach w schronisku w Ostrowitem w gminie Golub-Dobrzyń nieoficjalnie informowali dziennikarzy przedstawiciele organizacji zajmujących się zwierzętami. - W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie uchybień w schronisku Eko Schronisko Dla Zwierząt Zielone Pole, wojewoda w trybie pilnym zażądał szczegółowych informacji z przeprowadzonych w tym miejscu kontroli i jednoznacznego stanowiska lekarza weterynarii w zakresie, czy zwierzęta nie powinny zostać przeniesione w inne miejsce - poinformowała w środę rzecznika wojewody kujawsko-pomorskiego Natalia Szczerbińska.

"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc

Wrocław

Jak wyjaśniła, w trybie pilnym wojewoda uzyskał informację, że przytułek jest pod stałym nadzorem powiatowego lekarza weterynarii. - Nie rekomenduje się odebrania psów ze schroniska. Są one zadbane, dokarmione, nie chorują. Właścicielce zalecono naprawienie kurtyn, częste wymienianie wody i systematyczne dokładanie słomy, a także zalecono zwiększenie liczby zatrudnionych - podkreśliła rzeczniczka. Dodała, że powiatowy lekarz weterynarii został zobligowany do codziennych wizyt w schronisku przez okres mrozów celem nadzoru nad zabezpieczeniem zwierząt. Zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii Dorota Stankiewicz zaznaczyła, że powiatowy lekarz został zobowiązany, aby sprawdzać, czy zwierzęta są zabezpieczone przed mrozami, dwa razy dziennie. Schronisko w gminie Golub-Dobrzyń położone jest daleko od głównej drogi i zabudowań. Reporter Polskiej Agencji Prasowej we wtorek, około godz. 13, na miejscu zastał jedną osobę, właścicielkę schroniska. W każdym kojcu woda w miskach była wtedy zamarznięta. W wielu kojcach widać było zamarznięte odchody, budy niewypełnione słomą, brakowało jej też na wybiegach przed budami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrolerzy ponownie pojawią się w schroniskach dla zwierząt

Kontrolerzy ponownie pojawią się w schroniskach dla zwierząt

WARSZAWA
W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów

W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów

Kraków

W większości "bez uchybień"

Kontrole przeprowadzone na Podlasiu, Dolnym Śląsku i na Warmii i Mazurach nie wykazały nieprawidłowości. Podobnie było zresztą na Mazowszu, gdzie niedługo kontrole mają być ponowione.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Konrad Kuczera, pod zarządem którego działało schronisko w Bytomiu, przekazał w tym tygodniu, że kontrole objęły łącznie 19 schronisk i zostały przeprowadzone jeszcze w grudniu oraz styczniu, częściowo na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii. Sprawdzano m.in., czy placówki są przygotowane na warunki zimowe i czy zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki bytowe. - We wszystkich 19 schroniskach kontrole zostały przeprowadzone i nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości. Schroniska były przygotowane do zimy i zapewniały psom oraz kotom odpowiednie warunki, także przy niskich temperaturach - powiedział wojewódzki lekarz weterynarii. Dodał, że po nagłośnieniu sprawy schroniska w Bytomiu Inspektorat Weterynarii przeprowadził tam ponowną kontrolę, która również nie wykazała nieprawidłowości. - Absolutnie zaprzeczam, żeby w tym schronisku doszło do znęcania się nad zwierzętami - podkreślił Kuczera.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Karolina Gałecka/ x.com

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaMSWiAZimaMróz
Czytaj także:
imageTitle
W akcji Linette i liderzy rankingów. Plan transmisji 6. dnia Australian Open
Najnowsze
Zełenski i Nawrocki
Nawrocki zapowiada rozmowy z Zełenskim. Leśkiewicz: spotkają się trzej prezydenci
Polska
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
WARSZAWA
Donald Trump
Tak Trump wpadł na pomysł przejęcia Grenlandii
BIZNES
Fakty po faktach - Borys Budka
Budka z radą dla koalicjantów. "Później jest bardzo trudno to skleić"
Fakty po Faktach
USA śnieg
Nadciąga "burza potwór". Zagraża milionom Amerykanów
METEO
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy
BIZNES
Donald Trump
Dłoń Trumpa przykuła uwagę. Głos z Białego Domu
Świat
Policja pokazała zdjęcie "legitymacji"
Wyciągnęła "policyjną legitymację", wydawała polecenia kierowcy. Została zatrzymana
Poznań
imageTitle
Dwa maksymalne brejki jednego dnia. Nagroda może zaskakiwać
EUROSPORT
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
WARSZAWA
32-latek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie
Kierowca wjechał w słup, potem nie mógł się utrzymać na nogach. W pobliżu byli policjanci
Olsztyn
imageTitle
Stoch reaguje na powołanie na igrzyska
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Zełenski podsumował spotkanie z Trumpem
Świat
Donald Tusk na szczycie unijnym
Tusk o relacjach z USA: przetrzymajmy ten trudny czas
Świat
Donald Trump prezentuje podpisany akt założycielski Rady Pokoju
Rada Pokoju Trumpa. Co to naprawdę oznacza
Monika Winiarska
WOŚP
"Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom"
WOŚP 2026
Śląsk Wrocław otrzyma 30 mln zł z budżetu miasta
30 milionów złotych na Śląsk Wrocław. Radni podjęli decyzję
Wrocław
Abu Zabi
To tu może dojść do spotkania Ukraina-Rosja-USA
Świat
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
BIZNES
shutterstock_2392113249
Zimna noc, lokalnie poprószy śnieg
METEO
Do pożaru doszło w czwartek
Plonie hala magazynowa. Apel do mieszkańców
TRZEBINIA
Dzieci pani Anny mają wrócić do Polski, pod opiekę babci
Polka pozostaje w areszcie. Sąd zdecydował, czy dziećmi może się zająć babcia
Natalia Madejska
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Został aresztowany za kradzież auta rodziny premiera. Ma usłyszeć kolejne zarzuty
Trójmiasto
Radosław Sikorski
Spięcie między Sikorskim i Przydaczem. Rzecznik MSZ: niezrozumiałe
Polska
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
BIZNES
imageTitle
Niedalekie loty Polaków. Kwalifikacje dla lidera Pucharu Świata
EUROSPORT
Nuuk, stolica Grenlandii
Grenlandia wyznacza "czerwoną linię"
Świat
19 min
pc
"Chcecie mieć święty spokój? Dajcie mu Nobla, nawet dwa". Jaki jest sposób na Trumpa?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Emmanuel Macron
Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica