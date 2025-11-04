Logo strona główna
Polska

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie sędziego Iwańca

Sedzia Jakub Iwaniec
Nowak o szczegółach wniosku o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca
Źródło: TVN24
Sąd Najwyższy uchylił decyzję prezes jednego z warszawskich sądów o przerwie w czynnościach sędziego Jakuba Iwańca. Jego obrońcy powiedzieli dziennikarzom, że oznacza to, iż w środę sędzia wraca do pracy.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zajmowała się we wtorek rozpoznaniem zarządzenia w sprawie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych warszawskiego sędziego Jakuba Iwańca. Zarządzenie, które miało obowiązywać przez miesiąc, w połowie października wydała prezes mokotowskiego sądu rejonowego. O ewentualnym uchyleniu przerwy, bądź dalszym zawieszeniu sędziego, decyduje wtedy finalnie sąd.

We wtorek SN zdecydował o uchyleniu zarządzenia prezes sądu rejonowego o przerwie.

Zarządzenie prezes sądu miało związek z podejrzeniem przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i kolizji 11 października w Rejowcu Fabrycznym. Według obrony to nie sędzia Iwaniec siedział za kierownicą auta, tylko był jego pasażerem. W końcu października Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca w tej sprawie.

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca. Żurek: ukręcił sobie bicz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca. Żurek: ukręcił sobie bicz

Zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych Iwańca

Tymczasem jeszcze pod koniec września minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził inną przerwę w czynnościach służbowych Iwańca. Jak wówczas informowano, decyzja została wydana "w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego".

Wprawdzie w drugiej połowie października Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie uchylił tamtą decyzję szefa resortu sprawiedliwości dotyczącą zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Iwańca, jednak prezes mokotowskiego sądu wydała decyzję o przerwie wobec Iwańca jeszcze kilka dni wcześniej przed tamtym uchyleniem.

- Dla nas było nie do przyjęcia, w sytuacji gdy sędzia jest już objęty przerwą w czynnościach, a tu tak było, bo minister zarządził przerwę (...), żeby w tym samym czasie inny organ, jakim jest prezes sądu, znowu przerwę zrobił - powiedział w uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN sędzia Wiesław Kozielewicz. Obrońcy sędziego Iwańca powiedzieli dziennikarzom, że wtorkowa decyzja oznacza, że w środę sędzia Iwaniec wraca do pracy.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: js/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

