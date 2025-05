Donald Tusk o polskiej armii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Już za kilka lat, mówię to z pełną odpowiedzialnością, Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią w Europie - mówił Donald Tusk w trakcie spotkania z żołnierzami z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Kluczowe fakty: W czwartek odbywają się obchody z okazji zakończenia II wojny światowej.

Premier przemawiał w warszawskiej 1. Brygadzie Pancernej, gdzie mówił o polskiej armii i zwracał się do żołnierzy.

Tusk zapowiedział, że Wojsko Polskie będzie "najsilniejszą armią w Europie", mówił też o "forcie nie do zdobycia". Zapowiedział także podpisanie traktatów z Francją i Wielką Brytanią.

W czwartek Donald Tusk wraz z wicepremierem, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem brał udział w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej w warszawskiej 1. Brygadzie Pancernej. Premier mówił tam o stanie polskiej armii i zapowiedział, że już za kilka lat "Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią w Europie".

- Silna polska armia, coraz liczniejsza, lepiej zorganizowana, uzbrojona, i za kilka lat najsilniejsza w Europie, jest dzisiaj najlepszym lekarstwem na narodową traumę czasów drugiej wojny światowej - powiedział Tusk podczas spotkania z żołnierzami.

Tusk na uroczystym apelu z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

Tusk: Znamy historię. Słowo "zwycięstwo" z 1945 ma gorzki smak

- Mówimy: dzień zwycięstwa, ale przecież wszyscy znamy historię i pamiętamy dramat drugiej wojny światowej, i wiemy, że w naszych, polskich ustach to słowo "zwycięstwo" z 1945 ma gorzki smak - przyznał Tusk.

Jak mówił, Wojsko Polskie liczy już ponad 200 tysięcy żołnierzy i stało się najliczniejszą armią w Unii Europejskiej. - Dzisiaj najlepszym lekarstwem na narodową traumę czasów drugiej wojny światowej jesteście wy: polskie wojsko, polscy żołnierze, oficerowie, generałowie. Wojsko już dziś najliczniejsze w Europie, wojsko coraz lepiej zorganizowane i coraz lepiej uzbrojone - zwrócił się do żołnierzy.

- Już za kilka lat, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, Wojsko Polskie będzie najsilniejszą armią w Europie - zapowiadał premier. - To jest to lekarstwo na traumę z przeszłości (...) Przyszłość nigdy już nie będzie powtórką z tamtej historii - dodał.

Polska "fortem nie do zdobycia"

- Jesteście tutaj po to, żeby cała Polska zobaczyła żołnierzy, którzy tworzą z Polski fort nie do zdobycia - mówił podczas obchodów zakończenia II wojny światowej Donald Tusk. Żołnierzy określał mianem zdecydowanych, odważnych i wyszkolonych, co ma dostrzegać również Europa.

Premier podkreślił, że słyszy dziś od najważniejszych sojuszników - Amerykanów, Francuzów, Brytyjczyków czy Niemców, że "polska armia jest najcenniejszym europejskim ogniwem NATO".

Donald Tusk na obchodach zakończenia II wojny światowej Źródło: TVN24

Traktaty z Francją i Wielką Brytanią

Premier zapowiedział przy okazji podpisanie traktatów z Francją i Wielką Brytanią. - Jakże inne to są traktaty od tych gwarancji bezpieczeństwa sprzed osiemdziesięciu kilku lat - zaznaczył. - Nasi partnerzy, silne, wielkie państwa zabiegały o podpisanie tych traktatów, bo w tych traktatach stoi jak wół, że państwa chcą też naszych gwarancji bezpieczeństwa, że chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa - dodał.

Zwracając się do żołnierzy, szef rządu stwierdził, że to właśnie dzięki nim Polska jest obecnie cenionym przez wszystkich sojusznikiem. - Każdy chce mieć was, polskich żołnierzy, po swojej stronie i nasi wrogowie coraz bardziej rozumieją, że nie warto jest mieć was przeciwko sobie - dodał premier.

Tusk o traktach z Francją i Wielką Brytanią Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo