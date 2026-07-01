Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jest głos z MON po spotkaniu Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

|
pap_20250814_1FZ
Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają wspólne stanowisko przed nadchodzącym szczytem NATO - poinformował wiceszef MON Paweł Zalewski. Mówił o szczegółach rozmowy prezydenta z wicepremierem.

W środę po południu zakończyło się spotkanie prezydenta i szefa MON poświęcone między innymi przygotowaniom do zaplanowanego na przyszły tydzień szczytu NATO w Ankarze. Jak wskazał wiceszef MON Paweł Zalewski, spotkanie dotyczyło także kwestii stosunków polsko-amerykańskich i innych spraw związanych z obronnością.

Spotkanie Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza

Zalewski zapewnił, że szef MON i prezydent mają przygotowane wspólne i spójne stanowisko Polski, które zostanie przedstawione w Turcji. Według Zalewskiego, środowe spotkanie dotyczyło też kwestii stosunków Polski z USA, w tym zwłaszcza stałej bazy amerykańskiego wojska w Polsce. Zalewski zapewnił, że także w tej sprawie prezydent Nawrocki i wicepremier Kosiniak-Kamysz mówią jednym głosem.

- Poinformowaliśmy prezydenta o stanie prac nad bazami. W tej sprawie mamy jedno stanowisko - mówił, podkreślając kluczowe znaczenie tego projektu. - Są ważne także dla Amerykanów, bo Amerykanie mają interes tu być, między innymi ze względu na swoje poważne interesy w naszym kraju. Dla nas jest to ważne, bo to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i odstraszenie wobec Rosji. Trudno o czytelniejszy sygnał dla Rosji - ocenił Zalewski.

Będzie stała baza USA w Polsce?

Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał, że "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium".

W niedzielę na X przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję - "jesteśmy na kolejnym etapie rozmów". "W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji" - dodał.

Starania dotyczące powstania w Polsce stałych baz USA prowadzi także Kancelaria Prezydenta i BBN. Prezydent Nawrocki poruszał tę kwestię - jak relacjonował jego minister Marcin Przydacz - w rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem podczas swojej niedawnej wizyty w USA. Według relacji Przydacza Trump miał potwierdzić swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. W tym kontekście Zalewski wymienił także między innymi zbliżającą się wizytę szefa BBN Bartosza Grodeckiego w USA i spotkania w Pentagonie.

O tym, że planuje wizytę w Stanach Zjednoczonych, szef BBN mówił pod koniec czerwca w podkaście Bez Doktryny. Grodecki wskazywał wtedy, że realne jest przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing oraz że będzie to temat poruszany przez niego w USA.

Szczyt NATO odbędzie się 7-8 lipca w Ankarze, stolicy Turcji. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, który ma udać się tam wraz z małżonką. Podczas szczytów Sojuszu polskiemu prezydentowi towarzyszą przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej oraz ministerstwa spraw zagranicznych.

OGLĄDAJ: Były ambasador USA przy NATO: rządy Trumpa przeminą, a zasady Sojuszu przetrwają
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Źródło: PAP
Tagi:
Karol NawrockiWładysław Kosiniak-KamyszNATOTurcjaUSA
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
Koniec gier na płytach. Gigant podał datę
BIZNES
Władimir Putin
Zełenski: Rosja nie zakończy wojny tylko dlatego, że ktoś ją o to poprosi
Świat
pieniądze portfel złotówki
Świadczenie wspierające. To trzeba wiedzieć
BIZNES
imageTitle
Kongijczycy blisko drugiego gola. W Atlancie nadal szokujący mecz
RELACJA
Burze w Polsce
Nawałnice w Polsce. IMGW ostrzega
METEO
Kontrole w schronisku w Nowym Targu
Schronisko w Nowym Targu zamknięte. Niepewny los prawie 300 psów
Kraków
Piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w siedmiu województwach
METEO
imageTitle
Wiadomo, kiedy Świątek zagra o trzecią rundę Wimbledonu
Najnowsze
Peron na dworcu w Słupsku
Nie kursują pociągi z Lęborka do Słupska. Problemy z trakcją
Trójmiasto
Nowy Air Force One
Debiut nowego Air Force One. Trump: jesteśmy z tego bardzo dumni
Świat
Warszawa, 01.07.2026, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL-TD Krzysztof Paszyk i posłanka KP PSL-TD Urszula Pasławska
Pasławska po spotkaniu z Nawrockim: klamka nie zapadła
Polska
2306_superwizjer_hreit_sapota
Sąd ogłasza upadłość HREIT
BIZNES
Sypnęło gradem
Ściana gradu, pierwsze interwencje. Burze w Polsce
METEO
Pożar bloku w Antwerpii
Pożar w bloku. Pięć osób nie żyje, wielu rannych
Świat
Eurowizja 2023 odbędzie się w Wielkiej Brytanii
Kanada dołącza do Eurowizji. Decyzja zapadła w Pradze
Kultura i styl
Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik
Tak tymczasowy prezydent zmienia Kraków. Nowy kurs obrał po referendum
Bartłomiej Plewnia
Jarosław Kaczyński
PiS chce powołać nową komisję. Kaczyński: projekt jest gotowy
Polska
Londyn, widok na Tower Bridge
"Czarna dziura" w budżecie. Media alarmują
BIZNES
Tomasz Sakiewicz
Prokuratura zdecydowała w sprawie interwencji policji u szefa TV Republika
Polska
shutterstock_2352212191_1
Podwyżki w ochronie zdrowia. Dyrektorzy szpitali pytają o pieniądze
Piotr Wójcik
imageTitle
Hurkacz podekscytowany kolejnym meczem. "Nie lada wyzwanie"
EUROSPORT
pap_20140124_0VD (1)
Ile trzeba czekać na wizytę u kardiologa? Od dziś wskaże PCUŚ
Zdrowie
Pożar przy linii kolejowej
Pożar przy torach zatrzymał pociągi. "Liczne źródła ognia"
WARSZAWA
Bus zalany ropą
Ropa tryskała jak z fontanny. Auta zalane, las zanieczyszczony
Lubuskie
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Burze w Polsce. Tu ma silnie grzmieć wieczorem i w nocy
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Godzina rozmowy Kosiniaka-Kamysza z Nawrockim. Wicepremier opuścił Pałac Prezydencki
Polska
Granica fińsko-rosyjska
Nagła decyzja Rosji. Zamknięte przejścia graniczne
BIZNES
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
NFZ opóźni płatności. Co to oznacza dla pacjentów?
Piotr Wójcik
imageTitle
Pierwszy poważny test za Sabalenką. Broniła piłek setowych
EUROSPORT
imageTitle
Fatalny dzień Polaków w deblu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica