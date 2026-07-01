Polska Jest głos z MON po spotkaniu Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Oprac. Kuba Koprzywa |

Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W środę po południu zakończyło się spotkanie prezydenta i szefa MON poświęcone między innymi przygotowaniom do zaplanowanego na przyszły tydzień szczytu NATO w Ankarze. Jak wskazał wiceszef MON Paweł Zalewski, spotkanie dotyczyło także kwestii stosunków polsko-amerykańskich i innych spraw związanych z obronnością.

Spotkanie Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza

Zalewski zapewnił, że szef MON i prezydent mają przygotowane wspólne i spójne stanowisko Polski, które zostanie przedstawione w Turcji. Według Zalewskiego, środowe spotkanie dotyczyło też kwestii stosunków Polski z USA, w tym zwłaszcza stałej bazy amerykańskiego wojska w Polsce. Zalewski zapewnił, że także w tej sprawie prezydent Nawrocki i wicepremier Kosiniak-Kamysz mówią jednym głosem.

- Poinformowaliśmy prezydenta o stanie prac nad bazami. W tej sprawie mamy jedno stanowisko - mówił, podkreślając kluczowe znaczenie tego projektu. - Są ważne także dla Amerykanów, bo Amerykanie mają interes tu być, między innymi ze względu na swoje poważne interesy w naszym kraju. Dla nas jest to ważne, bo to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i odstraszenie wobec Rosji. Trudno o czytelniejszy sygnał dla Rosji - ocenił Zalewski.

Będzie stała baza USA w Polsce?

Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał, że "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium".

W niedzielę na X przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję - "jesteśmy na kolejnym etapie rozmów". "W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji" - dodał.

Starania dotyczące powstania w Polsce stałych baz USA prowadzi także Kancelaria Prezydenta i BBN. Prezydent Nawrocki poruszał tę kwestię - jak relacjonował jego minister Marcin Przydacz - w rozmowie z prezydentem Donaldem Trumpem podczas swojej niedawnej wizyty w USA. Według relacji Przydacza Trump miał potwierdzić swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. W tym kontekście Zalewski wymienił także między innymi zbliżającą się wizytę szefa BBN Bartosza Grodeckiego w USA i spotkania w Pentagonie.

O tym, że planuje wizytę w Stanach Zjednoczonych, szef BBN mówił pod koniec czerwca w podkaście Bez Doktryny. Grodecki wskazywał wtedy, że realne jest przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing oraz że będzie to temat poruszany przez niego w USA.

Szczyt NATO odbędzie się 7-8 lipca w Ankarze, stolicy Turcji. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, który ma udać się tam wraz z małżonką. Podczas szczytów Sojuszu polskiemu prezydentowi towarzyszą przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej oraz ministerstwa spraw zagranicznych.

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