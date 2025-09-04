Poparcie dla rządu i premiera. Nowy sondaż

Każdy minister przygotował swoje priorytety. Donald Tusk chce zmienić wizerunek koalicji rządzącej Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

CBOS opublikowało nowy sondaż na temat poparcia dla rządu. Wynika z niego, że w sierpniu 30 procent Polaków popierało Radę Ministrów, a 46 procent było jej przeciwnych.

Jak zauważa CBOS, uogólnione poparcie dla rządu utrzymywało się na stabilnym poziomie 32 procent przez trzy miesiące - od maja do lipca br. W sierpniu pracownia odnotowała spadek odsetka zwolenników rządu o 2 punkty procentowe - do 30 procent.

Mniej przeciwników rządu

W lipcu odsetek zdeklarowanych przeciwników rządu Donalda Tuska osiągnął najwyższy poziom od czasu jego powstania (48 procent), obecnie jest ich o 2 punkty procentowe mniej - 46 procent. Zmianom tym towarzyszy znaczące zwiększenie udziału osób deklarujących obojętny stosunek do rządu: w sierpniu jest to więcej niż co piąty respondent (22 procent), co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do lipca.

Ocena rządu Źródło: PAP

Jednocześnie, jak informuje CBOS, akceptacja Donalda Tuska w roli premiera utrzymuje się na dość stabilnym poziomie od dwóch miesięcy. W sierpniu nieco mniej niż jedna trzecia Polaków wyraża zadowolenie z tego, że to Tusk stoi na czele rządu (32 procent, wzrost o 1 pkt od lipca), a odsetek niezadowolonych wynosi 58 procent (spadek o 1 pkt).

Sierpniowe badanie CBOS wykazało wzrost pozytywnych ocen działań rządu w sferze gospodarczej (36 procent, wzrost o 3 punkty) przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka tych, których zdaniem polityka rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej (50 procent, spadek o 5 pkt.).

Posiedzenie rządu Źródło: PAP/Paweł Supernak

"Po lipcowym 'zawirowaniu' konfiguracja ocen polityki gospodarczej rządu powróciła tym samym do wyrównanego poziomu notowanego w I połowie br." - zauważyła pracownia.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września br. na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 procent metodą CAPI, 18,8 procent - CATI i 16,7 procent - CAWI).

OGLĄDAJ: TVN24 HD