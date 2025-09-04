Logo strona główna
Polska

Poparcie dla rządu i premiera. Nowy sondaż

Posiedzenie rządu, Rada Ministrów
Każdy minister przygotował swoje priorytety. Donald Tusk chce zmienić wizerunek koalicji rządzącej
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN
W sierpniu 30 procent Polaków popierało rząd, a 46 procent było mu przeciwnych - wynika z sondażu CBOS. Badania pracowni pokazują też, jaki procent ankietowanych jest zadowolonych z tego, że to Donald Tusk stoi na czele Rady Ministrów.

CBOS opublikowało nowy sondaż na temat poparcia dla rządu. Wynika z niego, że w sierpniu 30 procent Polaków popierało Radę Ministrów, a 46 procent było jej przeciwnych.

Jak zauważa CBOS, uogólnione poparcie dla rządu utrzymywało się na stabilnym poziomie 32 procent przez trzy miesiące - od maja do lipca br. W sierpniu pracownia odnotowała spadek odsetka zwolenników rządu o 2 punkty procentowe - do 30 procent.

Mniej przeciwników rządu

W lipcu odsetek zdeklarowanych przeciwników rządu Donalda Tuska osiągnął najwyższy poziom od czasu jego powstania (48 procent), obecnie jest ich o 2 punkty procentowe mniej - 46 procent. Zmianom tym towarzyszy znaczące zwiększenie udziału osób deklarujących obojętny stosunek do rządu: w sierpniu jest to więcej niż co piąty respondent (22 procent), co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do lipca.

Ocena rządu
Ocena rządu
Źródło: PAP

Jednocześnie, jak informuje CBOS, akceptacja Donalda Tuska w roli premiera utrzymuje się na dość stabilnym poziomie od dwóch miesięcy. W sierpniu nieco mniej niż jedna trzecia Polaków wyraża zadowolenie z tego, że to Tusk stoi na czele rządu (32 procent, wzrost o 1 pkt od lipca), a odsetek niezadowolonych wynosi 58 procent (spadek o 1 pkt).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak oceniamy wpływ UE na nasze życie? Najnowszy Eurobarometr

Jak oceniamy wpływ UE na nasze życie? Najnowszy Eurobarometr

Świat
Nowy sondaż partyjny

Nowy sondaż partyjny

Sierpniowe badanie CBOS wykazało wzrost pozytywnych ocen działań rządu w sferze gospodarczej (36 procent, wzrost o 3 punkty) przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka tych, których zdaniem polityka rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej (50 procent, spadek o 5 pkt.).

Posiedzenie rządu
Posiedzenie rządu
Źródło: PAP/Paweł Supernak

"Po lipcowym 'zawirowaniu' konfiguracja ocen polityki gospodarczej rządu powróciła tym samym do wyrównanego poziomu notowanego w I połowie br." - zauważyła pracownia.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września br. na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 procent metodą CAPI, 18,8 procent - CATI i 16,7 procent - CAWI).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
SondażeRządRząd Donalda TuskaDonald Tusk
