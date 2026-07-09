Polska Nowy sondaż partyjny. Lider z niewielkim spadkiem, kto zyskuje? Oprac. Paulina Borowska |

Donald Tusk o rozmowach na temat zmian w systemie ochrony zdrowia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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W najnowszym sondażu Opinia24 zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość odnotowały niewielki spadek poparcia. Uwagę zwraca wynik współtworzącej koalicję rządzącą Nowej Lewicy.

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. Zapytano w nim o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne.

KO utrzymuje prowadzenie

W badaniu przeprowadzonym na początku lipca pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,3 procent zajmuje Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,8 procent, natomiast na trzecim - Konfederacja z poparciem na poziomie 13,4 procent.

Na Lewicę swój głos oddałoby 9,2 procent wyborców, natomiast na Konfederację Korony Polskiej - osiem procent. Partia Razem w lipcu mogłaby liczyć na trzy procent głosów, Polska 2050 - 1,7 procent, a PSL uzyskało wynik na poziomie 1,6 procent głosujących. 8,1 procent respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

Jaka byłaby frekwencja w wyborach

Opinia24 zapytała też ankietowanych, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. W lipcu prawie trzy czwarte (71 procent ) Polaków zadeklarowało chęć oddania głosu, przy czym "zdecydowanie" 51 procent badanych, a 20 procent "raczej". Przeciwne stanowisko prezentuje ponad jedna piąta badanych (21 procent) - 12 procent respondentów odpowiedziało, że "na pewno" nie zagłosuje, a dziewięć procent - "raczej". Sześć procent Polaków nie wie, czy wzięłoby udział w głosowaniu.

"PiS nie zdołał wykorzystać trudnego momentu dla rządzących"

Komentując wyniki najnowszego sondażu, dyrektorka badań społecznych pracowni Opinia24 Urszula Krassowska zwróciła uwagę, że w ostatnim czasie najsilniejsze emocje w debacie publicznej wywołują problemy ochrony zdrowia, a zwłaszcza dyskusja o wynagrodzeniach części lekarzy oraz o kondycji całego systemu.

"Można przypuszczać, że to właśnie wydarzenia wokół służby zdrowia, a także ocena działań rządu w ostatnim czasie znalazły odzwierciedlenie w deklaracjach wyborczych respondentów. W lipcu Koalicja Obywatelska odnotowała spadek poparcia. Co ciekawe, niewielki spadek zanotowało również Prawo i Sprawiedliwość. Mimo że pozostaje ono w opozycji, nie zdołało wykorzystać trudnego momentu dla rządzących do zwiększenia swojego poparcia. Można przypuszczać, że dla części wyborców problemy ochrony zdrowia pozostają wyzwaniem kojarzonym nie tylko z obecnym rządem, lecz także z poprzednią ekipą" - skomentowała Krassowska.

Odnosząc się do tego, że Nowa Lewica, choć współtworzy koalicję rządzącą, w tym miesiącu nieco zyskała, Krassowska oceniła, że "wynika to z faktu, że w niektórych kwestiach [Lewica - red.] zachowuje pewien dystans wobec działań rządu, co zostało pozytywnie odebrane przez część wyborców". "Zmiany poparcia nie są jednak na tyle duże, aby mówić o trwałym przetasowaniu na scenie politycznej" - podsumowała.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-8 lipca na próbie 1000 dorosłych Polaków metodami CATI i CAWI.

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