Studentka: opowiadał, że "też się kiedyś molestował". Właśnie został rektorem uczelni

O dr. Czarkowskim pisaliśmy w TVN24+ latem ubiegłego roku. Z relacji studentek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wynikało m.in., że miał im mówić, że "jak jest ładna dziewczyna, to wiadomo, że się facetom podoba". Miał także - reagując na skargi studentek w stosunku do innego wykładowcy - narzekać, że zgłaszające nadużycia kobiety to "trzy głupie pipy, którym nie chciało się uczyć".
"W środowisku studenckim powszechnie znane są jego komentarze wypowiadane na korytarzach" - pisała jedna ze studentek w skardze, którą złożyła do władz AWS.
Jak to się stało, że teraz dr Jakub Czarkowski został rektorem tej uczelni?
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