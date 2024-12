Co zakłada nowelizacja

Nowe regulacje przewidują, że pracownicy służby dyplomatycznej będą przechodzili w stan spoczynku z ukończeniem 65. roku życia. Do tej pory osoba, która nie chciała zakończyć pracy w tym wieku, składała stosowny wniosek poparty aktualnymi badaniami lekarskimi, a ostateczna decyzja należała do ministra spraw zagranicznych. Natomiast w myśl nowelizacji ostatnie słowo będzie należało do dyrektora generalnego służby zagranicznej. Pracownikowi będzie przysługiwało odwołanie od negatywnej decyzji do sądu pracy.